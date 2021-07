La chitarra classica Acustika è lo strumento ideale per imparare a suonare

Basta davvero poco per rendere speciale una serata in spiaggia: un bel falò, la giusta compagnia e l’immancabile chitarra che accompagna una canzone dopo l’altra. In riva al mare c’è sempre l’amico che non vede l’ora di far vedere le sue doti musicali e quanto sa strimpellare bene.

Sognate anche voi di imparare ogni accordo possibile e immaginabile oppure di eseguire alla perfezione i brani del vostro cantante preferito? Dovete soltanto scegliere la chitarra giusta e con Amazon diventa tutto più semplice, perché potete avere il modello che fa al caso vostro.

La

chitarra Acustika in legno e disponibile in diversi colori, è il tipico modello classico, ideale per chi si avvicina per la prima volta a questo strumento. Si adatta alla perfezione a qualsiasi genere musicale, come il flamenco, il pop, la bossa nova e molti altri ancora.

Infatti, questa chitarra full-size assicura sonorità eccezionali e una qualità artigianale che si può apprezzare fin dal primo utilizzo. La sua leggerezza e maneggevolezza la rendono perfetta per esercitarsi ore ed ore senza stancarsi mai o per portarla ovunque, soprattutto in vacanza. La marcatura sui tasti 5-7-9-12, sia sulla parte frontale che su quella laterale, è un valido aiuto per chi è alle prime armi perché facilita la ricerca delle note.

Trasportarla al mare o in montagna sarà semplicissimo grazie alla pratica e comoda sacca. Per i più esperti, poi, la cinghia in dotazione è l’accessorio in più per organizzare i primi “concerti” con gli amici.

Per garantire la massima qualità del suono, insieme alla

chitarra troverete un accordatore elettronico, mentre se avete paura di consumare le corde non dovete preoccuparvi: il kit comprende quelle di ricambio insieme a quattro plettri, eleganti e in tinta col colore dello strumento.