La città di vapore: l’ultimo libro di Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón i libri che lo hanno reso famoso in tutto il mondo

Da sempre sostenitore del potere della letteratura vista come una magia capace di annullare il tempo e lo spazio e come forma di memoria che tiene vivi, pensava che ogni libro ha un'anima, quella di chi lo ha scritto ed quella di chi lo vive immergendosi nelle sue pagine. Anche nella sua ultima opera, La città di vapore, Zafón ha deciso di ripercorrere la stessa strada con la maestria che da sempre lo ha contraddistinto.

La raccolta di racconti si apre con un ragazzino che decide di diventare scrittore quando scopre che i suoi testi attirano l'attenzione della ricca bambina che gli ha rubato il cuore, ma all'interno del libro si avvicendano anche le storie di un architetto che fugge da Costantinopoli con gli schizzi di un progetto per una biblioteca inespugnabile o quella di un uomo misterioso che vuole convincere Cervantes a scrivere il libro che non è mai esistito. Accanto a questi personaggi troviamo anche Gaudí, che navigando verso un misterioso appuntamento a New York, si diletta con luce e vapore, la stessa materia di cui dovrebbero essere fatte le città.