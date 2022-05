I prodotti Carioca per trascorrere l’estate all’insegna della creatività

La scuola sta per finire, ma questo non vuol dire che i ragazzi devono rinunciare alla creatività, fantasia e innovazione, tutto in totale sicurezza. I nostri bambini hanno bisogno di qualità prima di ogni altra cosa. Carioca da sempre lavora costantemente per mettere sul mercato prodotti che siano all'altezza dei bambini, inchiostri sicuri e continuamente testati e controllati, diametro e forma per la corretta impugnatura a seconda dell'età e della competenza di presa per imparare, creare ed esplorare in massima tranquillità.

Pennarelli Jumbo

I pennarelli Carioca Jumbo sono i più amati dai bambini di tutte le età, anche da quelli che a scuola non ci vanno più da un pezzo, sono infatti i pennarelli che tutti abbiamo usato alle scuole elementari per colorare nei bordi e sono una garanzia. Rigorosamente Made in Italy con inchiostri studiati, dermatologicamente testati e verificati dal laboratorio interno allo stabilimento, i Carioca Jumbo sono superlavabili, con corpo maxi ottagonale e la punta maxi da 6 mm di diametro bloccata. Il cappuccio è ventilato per garantirne la sicurezza anche tra le mani dei più piccoli.

Pennarelli Carioca Joy

I pennarelli Carioca Joy sono gli intramontabili, presenti oggi in 36 colori diversi anche questi sono prodotti nello stabilimento di Settimo Torinese, con inchiostro dermatologicamente testato e costantemente controllato internamente. I colori sono superlavabili, hanno il cappuccio ventilato per la sicurezza e la punta super morbida si 2,8 mm di diametro.

Carioca Tita

Le Carioca Tita sono le matite in resina, più resistenti rispetto a quelle con corpo in legno poiché la mina è protetta e sicura alla caduta e il corpo esagonale di 3 mm di diametro, non si scheggia se si rompe. Per i più piccoli esistono anche le Tita Maxi, di 4 mm di diametro e quelle a base triangolare di 3 e 4 mm di diametro, per facilitare la prima impugnatura in età scolastica.

Penne cancellabili Oops

Le penne cancellabili Carioca Oops sono ideali per la prima scrittura, hanno inchiostro termosensibile e doppia gomma, l'impugnatura è ergonomica, triangolare proprio per facilitare la presa e la punta è di 0,7 mm di diametro. La Carioca Oops esiste nei colori nero, blu, rosso, verde, azzurro e viola.

