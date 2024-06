Collezione Columbia Icons primavera/estate '24: un tuffo nella natura tra boschi e cascate

Per ogni nuova stagione, Columbia Sportswear presenta una collezione chiamata Icons che richiama i luoghi iconici del Pacifico, dove il brand ha origine. Per la primavera/estate '24, la collezione si ispira al Silver Falls State Park, celebrando le sue cascate e i suoi boschi. Con sentieri come il famoso Ten Falls Hike, questo parco è riconosciuto come un vero paradiso per gli amanti delle escursioni.

La collezione trae ispirazione principalmente dai colori blu e verde, con tocchi di bianco e rosa e grafiche che rappresentano il bosco e le cascate. I prodotti di punta della collezione Icons sono il pile sherpa Helvetia e le giacche a vento, come la Riptide Windbreaker.

Giacca Anorak Riptide

La giacca Anorak Riptide della collezione Icons di Columbia, disponibile sia per uomo che donna, è realizzata in nylon ripstop ed è perfetta per affrontare un meteo variabile e a tratti instabile. Grazie al suo tessuto leggero si può ripiegare all’interno della tasca e riporre comodamente nello zaino. Inoltre, questa giacca è caratterizzata dalla tecnologia Omni-Shield che respinge acqua e sporco. Ha, inoltre, una chiusura centrale con cerniera a metà lunghezza, tasche scaldamani con cerniera, polsini elasticizzati e orlo inferiore regolabile con cordoncino. Giacca ideale per le escursioni e per un uso casual.

Prezzo: 100,00 euro

Pantaloni Riptide

I pantaloni Riptide della collezione Icons di Columbia, disponibili sia per uomo che donna, sono realizzati in nylon ripstop e, grazie alla tecnologia brevettata Omni-Shield, permettono di affrontare il meteo senza preoccupazioni, garantendo idrorepellenza e resistenza

alle macchie. Perfetti per escursioni giornaliere e dal look casual, offrono praticità e protezione. Inoltre, si possono comodamente ripiegare in una tasca, per portarli sempre nello zaino. La vita elasticizzata, il girovita regolabile con coulisse e le tasche scaldamani con cerniera, rendono i pantaloni Riptide ideali per chi vuole un pantalone estivo dal design versatile che garantisca comfort e funzionalità.

Prezzo: 90,00 euro

Pile Riptide

Tra i prodotti di punta della collezione Icons per la primavera 2024, il pile Riptide è realizzato con tre diversi tessuti, per assicurare un comfort ottimale e un look pratico e dallo stile vintage. Tra le caratteristiche tecniche, il fondo regolabile (con cordoncino e bordatura stretch) offre una vestibilità flessibile e adattabile, mentre le pratiche tasche con cerniera assicurano lo spazio necessario per riporre piccoli oggetti essenziali.

Prezzo: 90,00 euro

Zaino Trek 18L

Lo zaino Trek da 18L di Columbia è un modello unisex e versatile, ideale per un utilizzo casual, tutti i giorni. Compatto e spazioso, è caratterizzato da una parte posteriore imbottita in schiuma che assicura comfort e sostegno, mentre la tasca porta borraccia e la tasca esterna con cerniera offrono praticità e accesso facilitato agli oggetti essenziali. Questo zaino è la scelta perfetta per chi cerca versatilità e comodità in un formato compatto, da utilizzare sia in città sia per le avventure outdoor.

Prezzo: 50,00 euro

Giacca a vento Challenger, pile Helvetia e cappelli

La collezione Icons si completa con una linea di abbigliamento e accessori con la stessa palette di colori e stampe, come la giacca a vento Challenger e il pile Helvetia Half Snap. In aggiunta una serie di cappelli da abbinare, come il tradizionale Bora Bora Retro Booney.

Di seguito i prezzi.

Giacca a vento Challanger: 70,00 euro

Helvetia Half Snap: 65,00 euro

Bora Bora Retro Booney: 35,00 euro

