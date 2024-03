Columbia OutDry Extreme Wyldwood: la soluzione ideale contro pioggia e intemperie

Per la primavera ’24, Columbia presenta OutDry Extreme Wyldwood, la soluzione ideale per essere sempre protetti dalla pioggia e dalle intemperie grazie alla tecnologia brevettata impermeabile-traspirante OutDry Extreme.

Questa tecnologia, caratterizzata da una membrana esterna impermeabile, è stata sviluppata da Columbia con l'obiettivo di garantire la massima protezione dalla pioggia sia all'interno che all'esterno del capo. A differenza dei tradizionali metodi di impermeabilizzazione che coinvolgono strati di tessuto con un rivestimento impermeabile al centro, l'OutDry Extreme posiziona la membrana impermeabile direttamente sulla superficie esterna dell'indumento, eliminando la necessità di un trattamento DWR (Durable Water Repellent) aggiuntivo sulla sua

superficie.

La costruzione OutDry Extreme è una soluzione avanzata, con diversi vantaggi:

- Impermeabilizzazione: il rivestimento crea una barriera che impedisce all’acqua di penetrare nel tessuto, garantendo protezione anche in condizioni di pioggia intensa.

- Traspirabilità: nonostante le alte proprietà impermeabili, OutDry Extreme permette al vapore e all’umidità di fuoriuscire, evitando l’eccessivo accumulo di calore durante l'attività fisica.

- Resistenza: collegando la membrana impermeabile direttamente allo strato esterno, la tecnologia OutDry Extreme elimina la necessità di strati aggiuntivi, riducendo il rischio di separazione degli strati e prolungando la vita del capo. La sua particolare costruzione esterna contribuisce a migliorare la durabilità e a prevenire l'assorbimento dell’acqua.

- Comfort: l'assenza di strati aggiuntivi rende i capi in OutDry Extreme leggeri e più comodi da indossare in qualsiasi condizione, sia durante le escursioni, sia in città.

- Soluzione sostenibile: OutDry Extreme è realizzato al 100% in poliestere riciclato ed è privo di PFC (perfluorocarburi). Posizionando il rivestimento all'esterno del capo, si elimina la necessità di un trattamento idrorepellente, contribuendo a una soluzione più sostenibile.

Nuova collezione OutDry Extreme Wyldwood per la primavera '24

Giacca OutDry Extreme Wyldwood Waterproof Hiking Shell

La OutDry Extreme Wyldwood Waterproof Hiking Shell di Columbia è realizzata al 100% in poliestere riciclato ad elasticità quadrupla e priva di PFC. La sua struttura morbida all'esterno, abbinata a una fodera interna in mesh, garantisce comfort e libertà di movimento. La finitura impermeabile, con bordatura esterna sigillata, non solo conferisce un design distintivo, ma assicura anche un’elevata protezione dalla pioggia. La costruzione traspirante mantiene il corpo asciutto e fresco. Inoltre, i dettagli riflettenti aumentano la visibilità, mentre la regolazione del cappuccio, lo strato impermeabile che respinge l'acqua, gli orli e polsini regolabili assicurano una protezione completa contro le intemperie. Non mancano tasche laterali con zip.

Prezzo: 280,00 euro

Pantaloni Columbia OutDry Extreme Wyldwood

I pantaloni da escursionismo impermeabili Columbia OutDry Extreme Wyldwood sono ideali per completare l’outfit con la giacca OutDry Extreme Wyldwood Waterproof Hiking Shell. Realizzato al 100% in poliestere riciclato ad elasticità quadrupla e privi di PFC, questo pantalone offre una struttura morbida all'esterno, abbinata ad una fodera interna in mesh. La finitura impermeabile, con bordatura esterna sigillata, assicura un’elevata protezione dalla pioggia. Inoltre, la costruzione traspirante mantiene il corpo asciutto e fresco. Infine ricordiamo la zip laterale per gli scarponi e la coulisse regolabile in vita e sull’orlo.

Prezzo: 200,00 euro

Cappellino OutDry Extreme Wyldwood Waterproof Trail

Leggero e compattabile, il cappellino Columbia OutDry Extreme Wyldwood Waterproof Trail completa l’outfit impermeabile di Columbia per la primavera ‘24. Realizzato al 100% in poliestere riciclato ad elasticità quadrupla e privo di PFC e caratterizzato dalla tecnologia OutDry impermeabile, offre una struttura morbida all'esterno, abbinata ad una fodera interna in mesh. È infatti completamente impermeabile, con costruzione traspirante e parte posteriore regolabile.

Prezzo: 35,00 euro

