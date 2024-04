Columbia Ready To Roam: una nuova collezione di abbigliamento tecnico per la primavera

Caratterizzata da un taglio maschile, la collezione Ready To Roam è stata ideata e studiata basandosi su tre principi fondamentali: resistenza, flessibilità e funzionalità. I materiali che vengono utilizzati, come il nylon antistrappo e i tessuti elasticizzati repellenti alle macchie e alla pioggia, insieme ai dettagli pratici, come le tasche multiple e la protezione solare integrata, la rendono versatile e adatta a qualsiasi occasione.

Nuova collezione formata dai seguenti prodotti: giacca Landroamer, gilet Rad Padded, camicia Landroamer Woven, pantaloni Landroamer Ripstop, scarponcino Landroamer Explorer WP Boot e cappello Ratchet Strap Snap Back.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della collezione Columbia Ready To Roam.

Giacca Landroamer

La giacca Landroamer, emblema della collezione Ready To Roam, è caratterizzata dalla tecnologia impermeabile e traspirante Omni-Tech di Columbia, che mantiene il corpo asciutto grazie alla protezione multistrato e garantisce traspirabilità rilasciando il calore e l'umidità in eccesso. Una giacca adatta, in particolare, per la pioggia moderata ed il clima primaverile. Inoltre, le tasche non solo aggiungono un tocco pratico, ma offrono soluzioni

intelligenti per gli effetti personali. Infine, i dettagli regolabili conferiscono una vestibilità personalizzata, garantendo comfort e calore.

Di seguito le caratteristiche principali della giacca Landroamer:

- Cuciture termosaldate nei punti critici

- Cappuccio regolabile con cordoncino

- Abbottonatura centrale

- Gomiti preformati

- Tasche scaldamani con cerniera

- Tasca con chiusura in velcro

- Polsini regolabili

- Orlo inferiore regolabile con cordoncino

- Anello a D

- Tasche sul petto a sacchetto

- Esterno: Omni-Tech 100% nylon antistrappo doppio 2L

- Fodera: 100% poliestere

- Colori: Canteen (verde), Black e Delta (marrone chiaro)

Abbiamo avuto modo di valutare la qualità della giacca Landroamer in questi giorni di primavera, con un giudizio decisamente positivo. Un prodotto di elevata qualità, ben realizzato, ideale per questa stagione. Ricordiamo, in particolare, il tessuto traspirante e con un’ottima resistenza alla pioggia. Materiale leggermente ruvido, impreziosito da una sottile trama in rilievo. Proseguiamo con l’ampio cappuccio e le pratiche e ampie tasche. Giacca leggera, versatile e ottima per l’uso quotidiano. Molto buona la vestibilità, con la giacca che risulta particolarmente comoda da indossare. Ricordiamo, infine, le taglie disponibili da S a XXL leggermente più grandi rispetto alle misure standard.

Prezzo: 150 euro

Gilet Rad Padded

Il gilet Rad Padded fonde l’estetica urbana con la funzionalità outdoor. Si distingue per il suo isolamento in poliestere riciclato all'85% e le tasche multifunzionali. Il suo design classico trapuntato è realizzato al 97% in cotone.

Prezzo: 120 euro

Camicia Landroamer Woven

La Landroamer Woven è una camicia a maniche lunghe che fonde stile e funzionalità. Questa camicia, realizzata al 97% in cotone, è caratterizzata da un tessuto leggero e traspirante.

Prezzo: 75,00 euro

Pantaloni Landroamer Ripstop

I pantaloni Landroamer Ripstop incarnano un equilibrio perfetto tra moda, comodità e tecnicismo. Infatti, sono caratterizzati dalla tecnologia Omni-Shade, per una protezione solare ad ampio spettro contro i raggi UV e dalla tecnologia Omni-Shield per respingere pioggia e macchie. Infine, sono progettati con dettagli tecnici e utili come le ginocchia articolate, le tasche multiple e la cintura D-ring.

Prezzo: 90,00 euro

Scarponcino Landroamer Explorer WP Boot

Le calzature Landroamer, come lo scarponcino Landroamer Explorer WP Boot in pelle certificata RDS, includono la tecnologia impermeabile e traspirante Omni-Tech, la suola Techlite Live per prestazioni elevate e la tecnologia Omni-Grip per una migliore trazione.

Prezzo: 130,00 euro

Cappello protettivo Ratchet Strap Snap Back

Infine, la collezione comprende accessori come il cappello protettivo Ratchet Strap Snap Back, dal design vintage a cinque pannelli.

Prezzo: 30,00 euro

La collezione Ready To Roam è disponibile sul sito ufficiale di Columbia.

