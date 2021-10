Halloween: 10 consigli per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno

Halloween è diventata in poco tempo una delle feste più amate da adulti e bambini perché permette di indossare costumi spaventosi, truccarsi prendendo spunto da personaggi delle tenebre, ma soprattutto è l'occasione giusta per organizzare una festa a tema.

La ricorrenza di origine celtica è un modo per trascorrere una serata in compagnia dei propri cari e dei bambini che non vedono l’ora di suonare i campanelli e recitare la famosa formula “dolcetto o scherzetto”!

Se volete rendere speciale la notte più spaventosa dell'anno e ricreare la giusta atmosfera, ecco tutti i consigli per realizzare una festa indimenticabile.

1. Decorazioni esterno

L’esterno della casa, è la prima cosa che vedranno gli ospiti e deve essere accattivante per i bambini che verranno per l’immancabile trick-or-treat (dolcetto o scherzetto), quindi è importante renderlo all’altezza delle aspettative! Via libera allora a ragnatele per un ingresso spettrale, ma anche al simbolo per eccellenza di Halloween: le zucche. Poi per rendere l’atmosfera ancora più inquietante non potete fare a meno delle candele a Led a forma di teschio.

2. Decorazioni interno

Come decorare l’interno della casa? Questa è la domanda immancabile quando si decide di organizzare un party a tema Halloween. Non si può festeggiare la notte più spaventosa dell’anno senza i fantasmi, allora divertitevi con le decorazioni ispirate ai classici spettri con il lenzuolo da appendere alle pareti. Per rendere l’atmosfera “macabra” ma nello stesso tempo divertente, potete scegliere il set con 4 fantasmi caratterizzati da espressioni buffe e spaventose. Per rendere tutto ancora più inquietante potete completare le decorazioni con luci che ricordano Casper e ragnetti pendenti!

3. Decorare la tavola

In ogni festa che si rispetti, la tavola ha un ruolo centrale e Halloween non è da meno! Per ricreare l’atmosfera giusta, la prima cosa da scegliere è la tovaglia e per entrare in pieno nel mood della festa potete optare per quella insanguinata. Realizzata in PVC impermeabile, è resistente ed ecologica, il set formato da due teli è perfetto per chi ha tavoli ampi e lunghi. Oltre alla tovaglia non possono mancare piatti e bicchieri a tema. Il kit per 30 persone, realizzato in carta super green, è decorato con spaventosi fantasmi e zucche, perfetto per la notte del 31.

4. Preparare dolci e snack

Dolci e snack non possono mancare durante una festa di Halloween e per rendere la serata davvero speciale è importante realizzare delle decorazioni a tema con l’aiuto immancabile dei più piccoli! Le formine per biscotti in acciaio inossidabile vi permetteranno di realizzare gustose zucche, pipistrelli, fantasmini in pochi minuti. Muffin, cupcake e torte, poi, faranno la gioia di adulti e bambini e per renderle davvero speciali per completarli potete utilizzare la sac a poche e la pasta da zucchero. Realizzare le decorazioni alla perfezione sarà semplicissimo: il mattarello con incisioni di ragni, zucche e scheletri d’albero sarà il vostro asso nella manica!

5. Costumi bambini

Halloween è la festa per eccellenza dei bambini e la scelta del costume non deve essere messa in secondo piano. I piccoli possono ispirarsi ai personaggi dei cartoni preferiti, ma anche scegliere un abbigliamento in tema con la serata. In questo caso non possono rinunciare a costumi ispirati a scheletri, streghe o zombie, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

6. Trucco bambini

Ai piccoli piace travestirsi, ma per rendere completo il costume il trucco non può essere da meno. Sono diversi i make-up amati dai piccoli ad esempio c’è quello da scheletro facile da realizzare, basta utilizzare del cerone bianco e disegnare le parti nere con una matita, lo stesso vale per quello da zombie o da strega. Se invece i bambini sono piccoli meglio utilizzare un trucco più easy e ispirarsi al mondo degli animali. L’importante è utilizzare prodotti sicuri per la pelle delicata dei bambini. Il set composto da 16 matite include tutti i colori di cui avete bisogno e nello stesso tempo sono atossiche e sicure da utilizzare. Una volta terminata la festa basterà un po’ di acqua e sapone e rimuoverete tutto il make-up.

7. Costumi adulti

Halloween è una festa perfetta per i bambini, ma anche gli adulti possono approfittare della serata più paurosa dell’anno per indossare costumi e divertirsi in compagnia di parenti e amici. Il mantello nero è un passe-partout versatile adatto sia a lui che a lei e permette di indossare i panni di personaggi differenti. Se invece, volete portare un tocco di divertimento nella serata del 31, potete puntare su un costume ironico come quello gonfiabile che simula la figura di una persona afferrata dalla mietitrice.

8. Trucco adulti

Nella notte di Halloween non ha importanza quale travestimento decidiate di indossare, l’importante è che sia accompagnato da un trucco a regola d’arte per trasformarvi un una strega, un vampiro, uno scheletro o un fantasma. Nello stesso tempo il trucco deve essere semplice da realizzare, quindi quello di cui avete bisogno è una palette di ombretti scuri (meglio se dark), una matita nera, il cerone o il fondotinta chiaro e poi l’immancabile rossetto nero o scuro e il look sarà completo!

9. Dolcetto o scherzetto?

Dolcetto o scherzetto? Questa è la frase tipica che i bambini ripeteranno quando busseranno alla porta dei vicini in attesa di caramelle e cioccolatini. Per permettergli d portare il “bottino” comodamente con sé, sono immancabili i secchielli a forma di zucca, teschio o il calderone e la serata sarà ancora più divertente.

10. Regalini per adulti e bambini

Per rendere indimenticabile la serata dei più piccoli, potete regalare altri cioccolatini e caramelle ai bambini e anche agli adulti! Conservati all’interno di scatole di cartone a tema, ma soprattutto rispettose dell'ambiente, sarà un piacevole e gustoso ricordo da mangiare tutti insieme.

C'è davvero tutto per organizzare una festa... da paura!