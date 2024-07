Controllo intelligente di climatizzazione Netatmo: la gestione del comfort estivo è smart

Negli ultimi anni, la diffusione dei climatizzatori nelle abitazioni italiane ha visto un significativo aumento. Come fare, dunque, per usare in modo più consapevole e sostenibile i sistemi di climatizzazione, migliorando di conseguenza anche il comfort abitativo?

Il paradosso dell'uso dell’aria condizionata

Per affrontare le ondate di calore estive, l'uso dei condizionatori nelle abitazioni non avviene sempre nel modo corretto. Infatti, molte famiglie raffreddano i loro ambienti in modo casuale e spesso più del necessario. Qui sorge il paradosso: le unità di condizionamento generano emissioni di CO2, contribuendo all'inquinamento e al surriscaldamento globale.

È, quindi, imperativo imparare a gestire l'uso dei climatizzatori per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Tra le migliori pratiche per limitare il consumo vi sono:

- Scegliere il giusto sistema di climatizzazione

- Farlo funzionare correttamente

- Cercare di mantenere una differenza di temperatura massima di 8°C tra l'interno e l'esterno

- Fare un uso modesto e controllato dell'aria condizionata, in particolare utilizzando soluzioni connesse

In questo contesto si inserisce Netatmo, che offre una soluzione smart per raffreddare le case, limitando l'impatto ambientale e riducendo i costi in bolletta.

Il tuo condizionatore d'aria, semplicemente più intelligente

Il Controllo Intelligente di Climatizzazione di Netatmo è compatibile con tutti i condizionatori d'aria dotati di display e di telecomando a infrarossi. Questo permette agli utenti di gestire comodamente il dispositivo dal proprio smartphone tramite l'app Home + Control, impostando programmi di raffreddamento personalizzati sulla base dello stile di vita dell’utente, così da ottimizzare i consumi, senza raggiungere costi troppo elevati.

Inoltre, è compatibile con diversi assistenti vocali e sistemi smart home come Google Home, Alexa e Apple Home, per consentire un comodo controllo vocale.

Monitoraggio e analisi del comfort interno

Per gestire il consumo energetico in modo ancora più preciso, il dispositivo Netatmo offre anche una funzione di geolocalizzazione integrata "Eco-Assist" che spegne gli split quando l'utente esce di casa e li riaccende al suo ritorno.

Grazie ai sensori di temperatura e umidità, il Controllo Intelligente di Climatizzazione monitora e analizza anche l'evoluzione del clima interno. Queste informazioni in tempo reale, consultabili anche nel lungo periodo, permettono di effettuare le regolazioni appropriate per migliorare il comfort.

Prezzo e disponibilità

Il Controllo Intelligente di Climatizzazione di Netatmo è disponibile al prezzo al pubblico di 119,99 euro.

