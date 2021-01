La coperta elettrica per combattere le temperature invernali

Per vivere al meglio le fredde giornate invernali, la coperta elettrica renderà piacevoli le nostre serate in casa

Il freddo e le temperature basse ormai caratterizzano le nostre giornate e per vivere serenamente le serate in casa non possiamo fare a meno della coperta elettrica.

Realizzata in flanella, è delicata sulla pelle, traspirante e permette di rilassarsi comodamente sul divano mentre guardiamo la nostra serie preferita. La coperta termica offre un doppio comfort con una morbida sensazione al tatto e una copertura completa grazie alle dimensione di 180 x 130 cm.

Con i suoi 6 livelli di temperatura soddisfa ogni esigenza e il calore desiderato può essere raggiunto in breve tempo per avere dopo una lunga giornata di lavoro. Ideale per ogni stagione, può essere usata come coperta termica in inverno e normale coperta in primavera e autunno mentre leggiamo un libro o ci concediamo un pomeriggio di relax in giardino.

Disponibile in grigio, blu e viola grazie al dispositivo di controllo rimovibile, si può lavare direttamente in lavatrice a 30 °C, per mantenerla pulita e morbido a lungo.