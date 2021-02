Corda digitale per rimanere in forma rimanendo a casa

Bruciare calorie e rimanere in forma è possibile con la corda digitale perfetta per allenare gambe e glutei

Gli amanti dello sport che non riescono a rinunciare agli allenamenti, possono rimanere in forma scegliendo gli attrezzi giusti. Oltre alla corsa o ad una pedalata all'aria aperta, anche casa può trasformarsi in una palestra e allenare contemporaneamente tutti i muscoli con un solo attrezzo, piccolo e poco ingombrante: la corda digital

Dotata di un chip con doppia sonda e cuscinetti a sfera integrati per una rotazione rapida e un conteggio più preciso, permette di tenere sotto controllo il peso, il tempo di allenamento e il numero di calorie perso per un risultato mirato ed efficace.

Adatta sia per gli adulti che per i bambini, la lunghezza di 280 cm può essere regolata in base all'altezza, inoltre la struttura in acciaio rivestita in PVC rende la corda robusta e resistente. L'impugnatura in memory foam antiscivolo e traspirante assicura una una presa salda, in ogni condizione climatica.