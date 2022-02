Carnevale green? I coriandoli biodegradabili per divertirsi rispettando l’ambiente

Costumi, maschere e dolci sono il simbolo del carnevale che conquista da sempre gli adulti e anche i bambini. In particolare i piccoli sono affascinati dal lancio dei coriandoli, diventati praticamente un elemento imprescindibile quando si parla di questa festa.

Colorati e dalle forme divertenti, ogni occasione è buona per lanciarli in aria prendendone una bella manciata con le mani oppure utilizzando dei “cannoni” spara-coriandoli e farsi travolgere dalla loro allegria.

Dai matrimoni, alle lauree o a un’occasione speciale siamo convinti che il loro utilizzo sia innocuo per l’ambiente. In realtà non è così perché alcuni sono in plastica e possono essere ingeriti dagli uccelli o dai cani, inoltre non vengono distrutti neanche dall'acqua, dall'umidità e dalla pioggia e può capitare che vadano a finire nelle fognature, rischiando di intasarle. Lo stesso succede con quelli di carta anche se hanno un impatto inferiore perché la durata è minore, ma questo non vuol dire che non siano dannosi.

Per festeggiare il carnevale nel pieno rispetto dell’ambiente possiamo utilizzare i coriandoli biodegradabili. Non sapete quali scegliere? Ecco alcune idee.

Coriandoli riciclati

L’alternativa ecologica è la confezione da 50 g con coriandoli di tutti i colori le dimensioni realizzati al 100% con residui di carta crespa riciclata. In questo modo non solo avrete un prodotto spettacolare, ma anche sicuro per voi e i vostri bambini.

Coriandoli di carta velina

Il sacchetto composto da 10000 pezzi di coriandoli può soddisfare ogni esigenza. Grazie al diametro di 2.5 cm, possono essere utilizzati come decorazione per la tavola, all’interno dei palloncini e rendere indimenticabile il carnevale, ma anche un matrimonio o un compleanno. I coriandoli realizzati in 8 colori diversi tra di loro come giallo scuro, viola, rosa, giallo, verde, arancione, rosa chiaro e blu renderanno ogni ambiente allegro e rispettoso dell’ambiente.

Cannone coriandoli biodegradabili

Volete rendere unica ogni festa di carnevale? Allora questo cannone con coriandoli biodegradabili nei colori dell’arcobaleno è pronto a travolgere i piccoli con una cascata di coriandoli sicuri per la salute dei piccoli e per l’ambiente.

