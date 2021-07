Ecco il nuovo dispositivo naturale contro punture di insetti, prurito e veleno

Gli insetti sono l’incubo di tantissime persone in estate: da chi ha paura a chi è allergico, o chi semplicemente non ama prurito e dolore, si rischia di passare il tempo all’aria aperta rimanendo sempre sull'attenti, tra ronzii e paura di punture.

Spesso, inoltre, i diversi strumenti a disposizione per allontanare gli insetti, come spray, zampironi e citronella, risultano inefficaci, con il risultato di ritrovarsi punture dolorose e prurito in ogni dove. Molti insetti, infatti, pungono o mordono rilasciando nel sottopelle della saliva o del veleno, a cui il corpo reagisce provocando una reazione urticante che genera prurito e irritazione.

Cosa fare quindi contro le punture di insetti? Se cerchi una soluzione naturale a questo fastidiosissimo problema, Bug Bite Thing è il prodotto che fa per te! Questo nuovo dispositivo, infatti, è specificatamente realizzato per risucchiare ed estrarre la sostanza irritante, permettendoti di lenire il prurito, il dolore ed il gonfiore causato da morsi e dalle punture di insetti, comprese zanzare, api, vespe e formiche, ma non solo. Bug Bite Thing, infatti, funziona in modo efficace anche per rimuovere schegge, spine e pungiglioni d’ape.

Il suo funzionamento è molto facile e intuitivo: basterà girare il tappo per adattare lo strumento alle diverse zone, comprese quelle più piccole come dita dei piedi e delle mani, poggiare Bug Bite Thing sulla puntura e sollevare verso l’alto le alette laterali (esattamente come un’iniezione ma al contrario!). Dopo ogni utilizzo, lava il tappo rimovibile con acqua e sapone o usa una salvietta imbevuta di alcol, ed evita di bagnare il resto del dispositivo per non diminuire il suo effetto ventosa.

Bug Bite Thing è un dispositivo da utilizzare immediatamente dopo essere stati punti, facile da usare, che non provoca dolore e non contiene alcun ingrediente o sostanza chimica, ma funziona solo grazie alla forza di aspirazione. Inoltre, è uno strumento totalmente sicuro per tutte le età, e il suo effetto ventosa può essere utilizzato anche per rimuovere schegge o spine dalla pelle, risultando molto efficace per tutti iche hanno paura delle pinzette.

Leggero e compatto, è comodissimo da portare in giro ed è in grado di estrarre efficacemente la saliva o il veleno degli insetti dal sottopelle eliminando il prurito, il bruciore e il gonfiore causati da morsi e da punture di insetti: approvatissimo!

Attenzione: non utilizzare

Bug Bite Thing sul viso e sul collo, in quanto vi è un maggiore rischio di lasciare segni in queste aree maggiormente sensibili. Inoltre, ricorda che con Bug Bite Thing avrai i il controllo completo del tempo di aspirazione e della quantità di sostanza irritante risucchiata: i bambini e le persone con la pelle più sensibile hanno bisogno di meno aspirazione per rimuovere la sostanza irritante per via della loro pelle più sottile.

