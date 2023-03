Festa del papà 2023: il regalo perfetto per un papà straordinario è un momento speciale da vivere insieme

Tra ginocchia sbucciate e scarpe da allacciare, il papà è un sostegno nei momenti difficili e la gioia più sincera per i nostri traguardi. Ci ha fatto appassionare al nostro sport preferito, ci ha aggiustato il cuore quando ce l’hanno spezzato e, crescendo, ci ha insegnato a prenderci davvero cura di chi ci sta accanto.

In occasione della festa del papà 2023, Amazon.it è al fianco di tutti i clienti che desiderano celebrare quest’uomo eccezionale con la vetrina dedicata, dove poter trovare tante idee regalo per esaudire i suoi desideri e dove acquistare tutto l’occorrente per tante attività da fare con lui e donargli la cosa più preziosa che ci sia: un momento speciale da vivere insieme.

Per nostra fortuna, le occasioni per passare del tempo di qualità con il papà certo non mancano e la festa di quest’anno potrebbe essere un modo per collaudare un’attività che già adora o per provare insieme qualcosa di totalmente nuovo!

Una serata di giochi con papà

Il 19 marzo è dedicato al nostro uomo preferito e, per sorprenderlo in questa giornata speciale, potremo deliziarlo con una cena gourmet, preparando insieme le sue ricette preferite. L’atmosfera è quella giusta, la playlist con tutte le sue canzoni del cuore è pronta, così come l’aperitivo: manca solo un’ultima shakerata al suo cocktail preferito!

Sul dopocena, nessun dubbio sugli ingredienti ideali: il suo long drink preferito per accompagnare un dolcetto sfizioso e la giusta colonna sonora per chiacchierare giocando una partita di carte saranno il mix perfetto per una serata memorabile!

UNO Extreme - Gioco di Carte con Spara-Carte

RM4 Mini, Telecomando intelligente di Broadlink

Cassa Bluetooth di Lenrue

Cocktail Shaker Set di Godmorn

Paste di mandorla al rum e cioccolato di Rarezze.it

Tagliere in Bambù per Formaggi e Set di Coltelli di Durawe Company

“I dolci del Maestro” di Iginio Massari

Weekend nella natura

Soprattutto nell’ultimo periodo ci siamo resi conto di quanto sia importante e quanto faccia bene passare del tempo all’aria aperta, e con la primavera alle porte quale modo migliore di trascorrere la festa del papà se non organizzando un fine settimana immersi nella natura?

Basta poco per trasformare un weekend di inizio primavera in un’esperienza unica, e perché no, anche in una nuova tradizione di famiglia: zaino in spalla, una borraccia capiente e per i più temerari anche una tenda per una notte in campeggio e si parte all’avventura! L’Italia è piena di splendidi itinerari da percorrere a piedi o anche in bicicletta, che ci faranno scoprire tutta la meraviglia da cui siamo circondati. Il nostro nuovo posto preferito potrebbe essere più vicino di quanto crediamo e, per non dimenticare neanche uno dei luoghi magici che scopriremo, non dimentichiamo di annotare tutte le fermate e, ovviamente, fare tanti selfie!

Kindle Paperwhite

Supporto Smartphone per bici di Gadista

Borraccia intelligente di Hydrate Spark

Porta da calcio portatile di Umi by Amazon

Amaca doppia da campeggio di Amazon Basics

Barbecue per arrosticini portatile con gambe pieghevoli di Cruccolini

Miscele di spezie per barbecue e marinatura di Bembo Barbecue

Un pomeriggio dedicato al “fai da te”

A qualsiasi età un papà ci aiuta a crescere regalandoci un punto di vista nuovo. Lui è, da sempre, il supereroe che ci insegna come installare o aggiustare le cose, anche quelle che sembrano impossibili da approcciare, dimostrandoci che, il più delle volte, basta solo un po’ di pazienza e gli strumenti giusti. Allo stesso modo, le attività creative e manuali ci aiutano ad entrare in contatto con ciò che desideriamo comprendere abbracciando un punto di vista differente.

In occasione della festa del papà 2023, possiamo riscoprire gli oggetti del cuore, anche i più tecnologici, in modo nuovo, prendendoci tutto il tempo per stupirsi e apprezzare ciò che insieme a papà si è creato in un pomeriggio dedicato al “fai da te”, ma soprattutto, negli anni.

Kit da costruzione Villaggio Dihorama di Domus Kits

Owl Clock, puzzle 3D di Rokr

Borsa portautensili di Amazon Basics

Kit multi-utensile con 3 Complementi e 45 Accessori di Dremel

Termometro e igrometro da interni di SwitchBot

Tempera pronta multicolore di Primo

Grembiule da lavoro con 10 tasche per attrezzi di QeeLink

