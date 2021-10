Halloween i costumi più divertenti da far indossare ai nostri amici a quattro zampe

Halloween è la festa che permette di dare libero sfogo alla fantasia attraverso decorazioni che coinvolgono l’interno e l’esterno della casa. I protagonisti assoluti di questa serata sono i ragazzi che possono travestirsi e fare dolcetto o scherzetto.

Oltre ai più piccoli Halloween permette di organizzare feste, cene o viaggi in cui anche gli adulti possono mascherarsi con costumi coordinati o ironici. Se vogliamo coinvolgere tutta la famiglia impossibile dimenticare i nostri amici a quattro zampe.

Vediamo i migliori costumi da far indossare al cane e al gatto durante la notte più spaventosa dell’anno.

Costume Yoda

Se siamo appassionati di Star Wars che abbiamo seguito con trepidazione tutta la saga, durante la notte di Halloween possiamo ispirarci ad uno dei personaggi del film. Tra i nostri personaggi preferiti c'è Luke Skywalker? Allora non possiamo fare a meno di far indossare al nostro amico a quattro zampe il costume di Yoda. Il più saggio dei cavalieri che ha passato la sua vita ad addestrare il giovane guerriero è una scelta divertente per affrontare con ironia la notte più spaventosa dell’anno. Il travestimento formato da un simpatico vestitino che si ispira agli abiti di Yoda è completato da un cappuccio con le orecchie. Il materiale realizzato in tessuto morbido e caldo è sicuro per i cuccioli e li mantiene al caldo anche durante le serate più fredde. Ideale per i cani di piccola e media taglia, il nostro cane non vedrà l'ora di accompagnarci nella notte di Halloween.

Pro. Il costume è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il vestitino è un po' corto sulle zampe.

Costume ragno

Tra i travestimenti immancabili ad Halloween c'è senza dubbio il costume da ragno, ed è impossibile rinunciare alla versione per Fido e Micio. Il vestito perfetto per i cani di media e piccola taglia, può essere adattato facilmente anche ai gatti, il modello è realizzato in feltro con 3 mm di spessore, leggero e traspirante, resistente agli strappi. Sicuro per la cute del peloso, il travestimento è completato da otto zampe che regaleranno ai quattro zampe un aspetto divertente e simpatico. Il velcro regolabile nella zona del collo e dell'addome è pensato per adattarsi alla corporatura del pet e assicurargli il massimo del comfort.

Pro. Il vestito è ben rifinito.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Costume Batman

Batman è uno dei supereroi più amati dell'universo DC comics e il costume ispirato al pipistrello che combatte il male è perfetto per il nostro amico a quattro zampe. Composto da una mantella, una pettorina, l'immancabile cintura gialla e le iconiche orecchie, il travestimento può essere indossato da cani di piccola o grande taglia, ma anche dai gatti che si sentiranno comodi e a proprio agio perché il costume non è invadente e gli consente di muoversi liberamente. Il laccetti permettono di regolare il travestimento in base alla corporatura del pet.

Pro. Il costume è carino e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il mantello è un po' lungo.

Costume Minion

I Minions, (in inglese significa letteralmente scagnozzi), sono i fedeli aiutanti del cattivissimo Gru, protagonisti del film di animazione “Cattivissimo Me”. Ispirati ai Jawa di Star Wars e agli Oompa Loompa di Willy Wonka, hanno conquistato tutti con la loro simpatia, pronti a diventare i protagonisti della notte di Halloween. Il travestimento ispirato a questi buffi personaggi renderà ancora più divertente il nostro amico a quattro zampe. La tutina realizzata in materiale sicuro e adatto alla cute dei pet, è completata da un delizioso cappellino ispirato al volto dei Minions. Non resta che farlo indossare a Fido o Micio e la notte più spaventosa dell'anno sarà anche divertente.

Pro. Il tessuto è sottile, quindi non eccessivamente caldo.

Contro. Bisogna valutare bene le taglie.

Costume corriere

Siamo shopping addicted e ogni volta che ordiniamo un pacco non vediamo l'ora che arrivi il corriere? Per avere un addetto personale direttamente a casa, possiamo scegliere il costume da fattorino da far indossare al nostro pet. Il vestito realizzato al 100% in poliestere è sicuro sul pelo del quattro zampe! La camicia ha le maniche per le zampe anteriori del cane e si chiude intorno al collo con velcro, facile da regolare in base alla corporatura del peloso. Le braccia imbottite sulla parte anteriore, sono completate dal velcro per mantenere la scatola. Infine, il cappello con visiera ha una cintura elastica sotto il mento che permette di mantenerlo fermo tra un gioco e una passeggiata in nostra compagnia.

Pro. Il tessuto è di qualità e il costume è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Costume da scheletro

Un altro simbolo must have di Halloween è lo scheletro, per questo non può mancare tra le scelte dei costumi per il nostro cane. Il modello simpatico e divertente lascerà tutti a bocca aperta. Pensato per la notte più spaventosa dell'anno, il travestimento consente di muoversi facilmente anche al buio, grazie al materiale che brilla nell'oscurità. Il vestito ha il velcro nella parte inferiore per fissarlo in base alla corporatura del peloso e inserti per le quattro zampe, inoltre, il cappuccio ha due fori per le orecchie. Facile da far indossare, il materiale in poliestere mantiene il cane sicuro e protetto.

Pro. Il tessuto è sottile e non eccessivamente caldo.

Contro. Per alcuni utenti il costume veste piccolo.

Costume da strega

Come affrontare Halloween senza avere al proprio fianco una simpatica streghetta. Se in famiglia nessuno ama questo tipo di travestimento, allora è il momento di farlo indossare al nostro amico a quattro zampe. Il modello nero con inserti in viola è disponibile per animali di piccola taglia o media come Chihnuahua, Barboncino, Yourkshire, Terrier, Bichon Frise, Cocker Spaniel senza dimenticare i simpatici felini. Realizzato in materiale di alta qualità, è traspirante e dona il massimo del comfort, il mesh di poliestere e cotone è caldo e morbido e può essere facilmente lavato in lavatrice per averlo sempre pulito.

Pro. La qualità del costume è buona ed è facile da indossare.

Contro. Per alcuni utenti il costume è un po' rigido.

I gatti neri sono i compagni ideali delle streghe e quindi diventano i nostri compagni di dolcetto e scherzetto preferiti durante la notte di Halloween. Se vogliamo dare un tocco in più allo stile del nostro gatto nero, un'idea è quella di fargli indossare delle simpatiche ali, poi se sono anche da pipistrello il travestimento è perfetto. Le ali realizzate in pannolenci, sono formate da un doppio strato, cucito ai lati, sicure e pratiche da indossare hanno una doppia cinta con chiusura a velcro adattabile in base alla corporatura del gatto.

Pro. Le ali sono ben fatte.

Contro. Per alcuni utenti le fascette per la chiusura sono un po' corte.

Costume zucca

Utilizzata come decorazione e protagonista di deliziosi dolci o ricette, la zucca è immancabile nella notte di Halloween. Se i costumi per adulti e ragazzi non mancano, impossibile rinunciare ad un travestimento a forma di zucca anche per i nostri cani o gatti. Il modello formato da una giacchina total orange, ha le aperture per le zampe e un divertente cappuccio. Il costume curato nei minimi dettagli è completato dal volto sorridente della zucca, applicato sulla schiena. Perfetto per i gatti è penato anche per i cani di piccola taglia come Chihuahua, Barboncino, Barboncino, Pomerania, Yorkshire Terrier, Bichon, Cocker Spaniel.

Pro. Il costume è realizzato in pile.

Contro. Bisogna prendere bene le misure

Costume Cowboy

Pipistrelli, fantasmi e zucche sono i costumi più gettonati durante la notte del 31 ottobre, ma per rendere Halloween allegro, possiamo optare per un travestimento divertente. Quale? Il costume da cowboy! Realizzato in morbido cotone e flanella, è antiallergico e comodo da indossare. Inoltre, la presenza del velcro permette di regolarlo con pochi e semplici gesti. Adatto ai Pug, Maltese, Jack Russell Terrier, Bulldog francese, Boston Terrier Teddy, Corgi e gatti, con questo costume Halloween sarà indimenticabile.

Pro. Il vestito è di buona qualità.

Contro. Per alcuni utenti il costume è un po' piccolo.

Come trascorrere Halloween con il nostro animale domestico

I costumi di Halloween per i quattro zampe sono divertenti, ma come sempre dobbiamo ricordare che il benessere del pet viene prima di tutto ed è importante evitare che il peloso si stressi durante la notte del 31 ottobre. Per evitare potenziali rischi, ecco tutti i comportamenti da adottare per il benessere di cani e gatti.

Costumi

Non tutti gli animali domestici amano travestirsi, quindi prima di decidere di fargli indossare un costume, è bene fare alcune prove. Se Fido e Micio non hanno problemi, dobbiamo ricordare di acquistare vestiti che gli consentano di muoversi in libertà.

Travestimenti

In alcuni casi i nostri travestimenti possono turbare i quattro zampe, l'importante, anche in questo caso, è fare delle prove e se il peloso reagisce bene indossare il costume senza problemi.

Dolcetto o scherzetto

La caratteristica di Halloween è quella di andare di casa in casa e recitare la tipica frase "dolcetto o scherzetto" dopo aver suonato il campanello. Proprio questo potrebbe essere un problema per il pet, in particolare il cane, che potrebbe reagire male ed essere stressato dal continuo suono del campanello.

Attenzione ai bambini

La sera di Halloween i bambini non vedono l'ora di travestirsi e divertirsi, questo potrebbe essere un problema per i cani o i gatti che potrebbero reagire male alla confusione. La cosa migliore è mantenere le distanze tra loro e i bambini.

Sistemare i pet in un posto sicuro

Per evitare stress agli animali domestici, è il caso di creare un posto sicuro per loro, come ad esempio una stanza, in cui trascorrere la serata circondati dai loro giochi preferiti, ma soprattutto in totale tranquillità.

Fare attenzione ai dolci e alla zucca

Durante la festa di Halloween i dolci e le caramelle sono immancabili, ma possono risultare un pericolo per i pet. Anche la zucca decorativa potrebbero tentare il pet e spingerlo a dargli un morso, ma visto che è un ortaggio crudo e decorato con pennarelli, è meglio tenerlo alla larga da queste "tentazioni". Per evitare che il peloso mangi alimenti per lui poco salutari, possiamo concedergli qualche snack.

Candele e batterie

Halloween prevede decorazioni alimentate a batteria o semplici candele che potrebbero attirare l'attenzione del pet. Il nostro compito è quello di evitare che il cane o il gatto si spaventino alla vista delle decorazioni e che le ingerisca. Inoltre, dobbiamo tenerlo lontano dalle fiamme delle candele per evitare che si scotti.

Guinzaglio e medaglietta

Se decidiamo di uscire con il cane durante la notte di Halloween, dobbiamo ricordare di portare con noi il guinzaglio e la medaglietta di riconoscimento fondamentale nel caso in cui il pet dovesse scappare.