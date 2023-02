Costumi di coppia per Carnevale: 5 idee da copiare

Il Carnevale è una festa divertente da vivere anche con il partner, scegliendo costumi di Carnevale da uomo e da donna divertenti e originali, oppure optando per un costume di coppia, ispirato ai film, alla fantasia o, semplicemente, un travestimento comico, buffo, sorprendente. Sul web la scelta non manca e si può passare dai vestiti di Carnevale di coppia classici a quelli davvero 'spassosi'.

Eccone 5 costumi di Carnevale di coppia con cui, secondo noi, lascerete tutti a bocca aperta:

1. Costume a tema 'colazione'

Lei vestita da uovo al tegamino, lui da bacon ed ecco che l'american breakfast è servita. E' questa, senz'altro, una delle idee di coppia per Carnevale più divertenti reperite in Rete. Il 'Bacon' è una comoda tunica con scollo a v senza maniche, l''Uovo' è un costume tondo che si infila facilmente e comprende anche il copricapo. Entrambi gli abiti sono realizzati con un materiale molto leggero che non tiene caldo e non fa sudare.

2. Costume da bagno vittoriano

Se vi piace giocare molto in coppia e con il partner non vi prendete mai troppo sul serio, su Amazon potrete acquistare questo costume di Carnevale di coppia di bagnanti vittoriani, in perfetto stile anni ?20. Un'idea molto originale per due costumi perfettamente realizzati e di ottima qualità.

Il costume da uomo include: top a righe bianco e rosso con pantaloni abbinati, cappello in paglietta e baffi.

Il costume da donna include: abito rosso e bianco a righe, mutandoni a sbuffo con finiture in pizzo e cappello in paglietta.

3. Costume di Carnevale da suora e prete

Un costume di Carnevale di coppia che funziona sempre è quello da 'suora' e 'prete'. Tunica nera lunga, con fascia viola e croce color oro per lui; una veste lunga nera con collare bianco, scaldacollo nero, copricapo e croce in plastica coloro oro per lei. Un grande classico risfruttabile anche ad Halloween (con l'aggiunta di un cerone e un po' di sangue).

4. Costume anni '20 per lui e per lei

Un costume di Carnevale di coppia che riporterà entrambi agli anni '20. Lei con un tubino di frange da Charleston e piuma in testa, lui con completo gessato, cappello di feltro tipico del gangster americano. Un travestimento retrò sempre di grande effetto.

5. Vestito di coppia famiglia Addams

Perfetto per chi ama le atmosfere dark (o per i fan di ?Mercoledì?!), questo travestimento di coppia è così composto: per lui abito gessato composto da giacca con bottoni e pantaloni abbinati elasticizzati, cravatta nera, sigaro finto e baffi adesivi, mentre per lei vestito nero attillato lungo a coda di pesce con maniche tagliate. Basterà aggiungere la parrucca da Morticia e il gioco è fatto!

