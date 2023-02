Costumi di Carnevale donna, tante idee divertenti

Dopo aver dedicato una parentesi ai costumi di Carnevale da uomo, è tempo di pensare all'universo femminile. Sì, perché anche per le femminucce non mancano tante idee divertenti e originali per travestimenti di Carnevale. Dai grandi classici e dagli abiti principeschi, si passa ai costumi più simpatici e creativi. E sul web c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Abbiamo selezionato per voi 5 costumi di carnevale donna da tutti i prezzi e per tutti i gusti:

1. Costume da farfalla

Iniziamo con delle ali variopinte molto belle, da indossare con un lupetto e un leggings nero, o con un tubino total black, così da diventare delle bellissime farfalle. Si tratta di ali taglia unica, alte 138 centimetri e larghe168, disponibili in 4 colori diversi ad un prezzo contenuto. Una buona idea se si vuole fare una bella figura a Carnevale, con un travestimento originale ma facile da realizzare e anche economico.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

2. Costume da Cappuccetto Rosso

Per tornare un po' bambine, impersonando uno dei personaggi più amati delle fiabe, puoi acquistare questo ottimo vestito di Carnevale da Cappuccetto Rosso. Super realistico e di qualità eccellente, il costume comprende una mantella con cappuccio e il vestito, mentre non sono inclusi guanti e sottogonna, che può essere acquistata a parte qui.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

3. Costume donna da 'Cappellaio matto'

Un costume ben fatto da 'Cappellaio Matto', firmato Leg Avenue e composto da giacca in velluto con chiusura in velcro, vestito a tubino, cintura con fibbia dorata, papillon e cappello a cilindro. Un travestimento elaborato, molto accurato e di ottima qualità,, tutt'altro che scontato e disponibile 3 taglie diverse.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

4. Uniforme da cheerleader

Semplice ed economico, ma di ottima qualità e ben realizzato, il vestito da Cheerleader è un grande classico del Carnevale.

Il costume di Cherry-on-Top è disponibile in 5 taglie e 7 colori diversi ed è realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elastico e traspirante: inoltre, nella confezione sono compresi anche due pompon abbinati.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

5. Costume da Harley Quinn

Amanti dei Dc Comics, di Batman, a Carnevale potrete travestirvi anche da Harley Quinn, la cattiva fidanzata di Joker. Su Amazon troverete un costume completo, composto da giacca con maglietta incorporata, pantaloncini, cintura e collant. Un abito attento ai particolari che, con cerone in viso, trucco ad hoc, codini laterali (magari tinti di blu e di rosa) vi trasformeranno proprio in lei: Harley Quinn.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!