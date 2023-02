I costumi di carnevale per essere originali con gli amici

La festa più colorata e divertente dell’anno è l’occasione per indossare costumi e travestimenti. Se i piccoli non vedono l’ora di impersonare i loro personaggi preferiti, anche per gli adulti è l’occasione di giocare in coppia o in compagnia degli amici.

Anche se i costumi da single sono tanti, perchè non cogliere l’occasione e divertirsi insieme agli amici con travestimenti di gruppo?

Serie tv, cartoni, videogiochi, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vediamo i migliori costumi di carnevale per essere protagonisti di feste e party.

Costume di gruppo Flintstones

Gli intramontabili Flintstones sono perfetti per un travestimento di gruppo e divertirsi all’insegna dello yabba-dabba-doo in compagnia di Fred con la sua tunica arancione, realizzata in poliestere leggero, completata dall’immancabile cravatta blu. Wilma con il vestitino bianco, arricchito con la collana di perle e l’inseparabile parrucca arancione. Betty, la migliore amica di Wilma, con il suo vestitino azzurro e per entrare nel mood di carnevale la parrucca con l'iconica pettinatura è imperdibile. Infine, non può mancare Barney che con la caratteristica tunica marrone e la parrucca bionda è pronto a cacciarsi nei pasticci in compagnia di Fred.

Costume di gruppo Harry Potter

Il maghetto più amato di sempre non può mancare tra i costumi di carnevale, poi se con i tuoi amici condividi la passione per Harry Potter non puoi fare a meno di travestirti come lui e i suoi compagni d’avventura. Realizzato in pile, il mantello ti terrà al caldo anche nelle sere più fredde, i bottoni a clip poi, facilitano la chiusura. Il mantello curato nei minimi dettagli è perfetto sia per chi vuole travestirsi da Harry o Ron, ma anche per chi non vede l’ora di vestire i panni di Hermione. Basta munirvi dell’inconfondibile bacchetta magica e il gioco è fatto.

Costume di gruppo Scooby Doo

Il simpatico cagnolone che con il suo padrone e i suoi amici è protagonista di mille avventure, può essere un simpatico travestimento di gruppo. Il costume da Scooby Doo è una comoda tuta in ciniglia completata da un cappello che richiama il volto del cane. Realizzata con materiali di qualità ti terrà al caldo durante le giornate più fredde. Scooby non può fare a meno del suo padrone Shaggy con il suo inconfondibile pantalone marrone e la maglia verde, completata dalla parrucca per entrare in pieno nel personaggio. Ad accompagnarli non possono mancare Daphne con il suo vestitino viola, le calze rosse e l’inconfondibile parrucca arancione, Velma con il suo outfit total orange, l’iconica parrucca con il taglio a caschetto e gli inseparabili occhiali. Infine, nel gruppo non può mancare Fred con la sua parrucca bionda, i pantaloni blu, la maglia bianca completata e la sciarpa rossa.

Costume di gruppo Super Mario

Il videogioco che ha appassionato intere generazioni, non può mancare tra i travestimenti di carnevale. Il simpatico idraulico con suo cugino Luigi ti permetteranno di trasformarti nel gioco più amato di sempre. La tuta blu è completata dalla maglia rossa e dal cappello dello stesso colore su cui troneggia la M se vuoi vestire i panni di Mario, se invece ami Luigi puoi scegliere la versione con maglia e cappello verde. Entrambi sono completati dagli iconici baffi. Non c’è travestimento di gruppo che si rispetti senza la principessa con il suo vestito rosa realizzato in poliestere e l’inseparabile corona.

Costume di gruppo Peter Pan

L’eterno bambino che con Trilly Campanellino compie un fantastico viaggio nell’isola che non c’è è perfetto come costume di gruppo. La tutina verde, con l’immancabile cappello con piuma è completata dalla cinta in cui Peter conserva il suo inseparabile coltello, è perfetta sia per lui che per lei. Impossibile fare a meno della fatina dei boschi Trilly con il suo vestitino verde arricchito dalle delicate ali. Per rendere completo il costume di gruppo non poteva mancare il cattivo per eccellenza, Capitan Uncino che con la sua inconfondibile giacca rossa, cappello e stivali da marinaio, è pronto a sfidare Peter Pan con il suo uncino.

