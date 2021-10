Idee originali per i costumi di Halloween

Halloween è la festa dedicata al mondo dell’oltretomba, ma è anche un’occasione per travestirsi e divertirsi. Per affrontare la notte più spaventosa dell’anno ecco i migliori costumi originali

Halloween anche se è una festa di origine americana, è diventata una delle ricorrenze più attese in Italia. Dedicata ai più piccoli è un’occasione per gli adulti di organizzare feste in giardino, decorare casa a tema o misurarsi con la preparazione di cene e dolci tipici.

La festa più horror dell’anno è anche un buon pretesto per fare un viaggio nelle capitali più spaventose o travestirsi e compiere il tour di dolcetto o scherzetto in compagnia dei più piccoli. I travestimenti terrificanti o coordinati vanno per la maggiore, ma Halloween può essere l’occasione per concedersi qualche ora di svago e divertimento.

Se costumi da mostri, zombi o mummie non fanno per voi, potete optare per quelli ironici e divertenti. Ecco una piccola guida alle maschere più simpatiche per strappare un sorriso nella notte più spaventosa dell’anno.

Costume bottiglia di birra

In ogni festa che si rispetti la birra non può mancare. Anche nei party organizzati durante la serata di Halloween, la bevanda può diventare la vera è propria protagonista. Come? Decidendo di travestirsi da bttiglia di birra. Il costume colorato e divertente di sicuro non passerà inosservato e attirerà gli sguardi di tutti i partecipanti alla festa. Il travestimento monopezzo è realizzato al 100% in poliestere per mantenerlo rigido e comodo da indossare. La bottiglia, nei classici colori del marrone, è completata da una divertente etichetta con la scritta "Studmeister, The Lord of Lagers” a contrasto. Non vi resta che cercare il vostro boccale di birra e la serata sarà completa.

Costume hamburger

Se siete golosi e non riuscite a resistere davanti ad un panino, il costume che fa per voi è quello a forma di hamburger. Farcito con carne, bacon, insalata e le immancabili salse, farà venire l’acquolina in bocca ai vostri amici. Realizzato in poliestere, il costume è morbido e leggero. Quando lo toccate, la gommapiuma permette di avere la stessa sensazione del panino vero e proprio. Facile da indossare, basta infilare la maglietta elasticizzata che fa da supporto e in un attimo si adatterà al vostro corpo. Una volta finita la festa, non dovete fare altro che lavarlo a mano, in acqua fredda, e il costume è pronto per essere indossato in un’altra occasione. Volete rendere il costume completo? Un vostro amico potrà indossare quello ispirato alla confezione di patatine e il risultato sarà divertentissimo.

Costume con la Morte

Halloween è il giorno dedicato all’oltretomba, per affrontare ironicamente la festività e scongiurare tutte le proprie paure, perché non ironizzare sulla grande mietitrice? Con il costume gonfiabile avrete il fiato della morte sul collo, pronti a far venire la pelle d’oca a tutti i presenti. Il modello unisex anche se grande non è ingombrante e permette di muoversi liberamente senza ostacoli. Basta inserire le 4 batterie e in un istante grazie al funzionamento con la pompa sarà pronto per essere indossato e attirare sguardi impauriti su di voi.

Costume ballerina

Avete sempre sognato di misurarvi con la danza, ma non vi sentite all’altezza dei grandi ballerini? Se siete un po’ maldestri questo costume da ballerina fa al caso vostro. Il modello unisex caratterizzato da tutù rosa e oro e una deliziosa coroncina gold vi permetterà di muovervi in modo leggiadro e con grazia. Anche se grande, il modello vi consente la massima libertà di movimento. Leggero e robusto il materiale antistrappo resiste ad ogni tipo di balletto. Grazie alla pompa posizionata sotto il braccio il costume si gonfia in un attimo ed è pronto per farvi diventare protagoniste della festa.

Costume razzo

Da piccoli sognavate di diventare astronauti, di esplorare l’universo e l’ignoto, ma non ci siete riusciti? Con questo costume a forma di razzo potrete rivivere i sogni infantili con un pizzico d’ironia. Realizzato in materiale di alta qualità con cuciture rinforzate, il costume è comodo e resistente. Rifinito nei minimi dettagli il gonfiabile è completato da elastici ai polsi e al collo per essere sicuri che l’aria non esca fuori. Alimentato da 4 batterie, la ventola permette al travestimento di gonfiarsi in un attimo, fino a 4 ore consecutive. Perfetto per chi non vuole mai passare inosservato.

Costume da pagliaccio

Il costume da pagliaccio è un grande classico quando si tratta di Halloween, se IT è il più gettonato, ma voi volete un'alternativa divertente, allora potete scegliere questo modello. Il trevestimento lascerà tutti di stucco perché sarete "sottosopra" per un effetto sorprendente e divertente! Realizzato al 100% in poliestere, è resistente agli strappi e si indossa facilmente, basta stringere l'anello esterno per fissare la ventola, mettere la scatola della batteria in tasca, azionare l'interruttore, tirare la cerniera sul retro e in pochi minuti vi trasformerete in un simpatico pagliacico in equilibrio sulle mani!

Costume con alieno

Per molti gli alieni sono pronti a conquistarci e se volete scongiurare questo timore in modo divertente, un travestimento per la notte di Halloweeen e questo costume con un verde e grande alieno pronto a portarvi via. Il modello Pick me up, crea l’illusione che chi lo indossa sia preso in braccio da un essere sconosciuto. Il materiale in poliestere ad alta densità è resistente e rinforzato nei punti di tensione ed è completato da una cerniera sul retro che facilita l'inserimento. La ventola alimentata a batterie permette al costume di gonfiarsi in pochi secondi, per essere pronti a divertirvi durante la festa più spaventosa dell'anno.

Costume con nonna

La nonna è sempre la nonna! Se si ha un po' di nostalgia e si vuole ritornare bambini questo costume è imperdibile ad halloween. L'impressione di essere a cavalcioni su un'arzilla vecchietta è davvero realistica, di sicuro questo costume strapperà più di una risata e vi renderà molto popolari. Resistente al tempo e all'usura, una volta indossato e chiusa la cerniera, dovete solo attivare la ventola per farlo gonfiare ed entrare nel personaggio.

