I costumi per festeggiare Halloween con tutta la famiglia

Halloween è la festa dedicata ai più piccoli che per una notte possono dare sfogo alla loro fantasia e travestirsi in modo spaventoso o buffo.

La notte delle streghe è anche un’occasione per trascorrere del tempo in loro compagnia. Se con i vostri piccoli aiutanti avete condiviso il momento della decorazione della casa, del giardino o della preparazione di gustosi biscotti, perché non condividere anche quello del travestimento?

Halloween è una notte in cui anche i grandi possono ritornare bambini e accompagnare i loro ragazzi nel tour di dolcetto scherzetto. Se fatto con un costume coordinato, la serata sarà ancora più divertente.

Non sapete quali scegliere? Ecco alcuni costumi adatti a tutta la famiglia.

Costume da scheletro

Tra i simboli di Halloween, quello che non può mancare nelle decorazioni è lo scheletro. Allora perché non farlo diventare anche un simpatico costume? Poi se è pensato per tutta la famiglia difficile resistere! Il set è perfetto per trasformare mamma e papà in simpatici scheletri, in compagnia del loro piccolo di casa. La tuta realizzata in poliestere total black, ha la sagoma ossea stampata in bianco, a contrasto. Disponibili nelle taglie da adulto e da bambino, i costumi sono curati nei minimi dettagli, mentre quello del papà è completato da un cappuccio con la stampa del teschio, per rendere ancora più spaventoso il travestimento, la mamma non può certo rinunciare ad un elegante vestito lungo. Una volta indossati non resta che truccarsi e spaventare i vicini.

Costume pipistrello

Ragni, insetti spaventosi e pipistrelli sono gli animali simbolo di Halloween? Allora perché non scegliere un costume che richiami almeno uno di essi? Tra i più gettonati c’è senza dubbio il pipistrello, quindi impossibile non indossarlo se volete entrare nel mood della serata più spaventosa dell’anno. Il set di costumi è perfetto per la serata del 31 in famiglia. Al papà basta indossare una comoda tuta con pantaloni e maniche lunghe total black e completarla con ali e un paio di guanti. La versione femminile, è caratterizzata da un vestitino nero con cappuccio, le immancabili ali e i guanti super glam. Realizzato in tessuto lavabile anche in lavatrice, è pronto per essere indossato nella notte di Halloween. I piccoli, invece, non vedranno l'ora di indossare la tuta nera con ali e un delizioso cerchietto per ricreare le orecchie.

Costume da strega

Se non vedete l’ora di trascorrere del tempo in compagnia di vostra figlia e concedervi una serata tra sole donne, allora il costume di Halloween che fa al caso vostro è quello da strega. Il modello in stile gotico è disponibile sia nella versione adulta che in quella da bambina. Il simpatico vestitino nero con gonna a ruota è curato nei minimi dettagli. Gli inserti in pizzo sul bustino e sulla gonna sono arricchiti da una cinta in vita, tutti elementi che rendono il travestimento semplice ma elegante, per essere una vera e propria strega il costume è completato da un cappello e dai guanti immancabili. Non vi resta che imbracciare la scopa e divertirvi con “dolcetto o scherzetto”

Costume da Harry Potter

La notte di Halloween è una serata piena di mostri e magia e un costume con il maghetto più famoso di sempre non può di certo mancare. Se come i vostri figli siete fan di Harry Potter allora la notte delle streghe è l’occasione per sfoggiare un costume coordinato. Disponibile nella versione per ragazzi e in quella per adulti, il travestimento vi trasporterà in un attimo nell’incantato mondo di Hogwarts. Basta indossare la tunica nera e diventerete membri della casa di Grifondoro o Serpeverde. Dovete solo scegliere la vostra casata preferita, inforcare gli occhiali, impugnare la bacchetta e riparati dal freddo, grazie alla sciarpa, potrete condividere l’avventura di Halloween in compagnia dei vostri piccoli.

Costume famiglia Addams

La famiglia più surreale di sempre, affascinata da mostri e zombi e composta da zii stralunati è un must nella notte più paurosa dell’anno. Per rendere questa esperienza indimenticabile, impossibile fare a meno del costume di Morticia, di Gomez, di Mercoledì e di Pugsley. Il travestimento in coordinato è un’occasione per condividere del tempo in compagnia dei vostri piccoli. Abito lungo e inserti in pizzo sono i tratti distintivi del travestimento di Morticia. Il vestito rigorosamente in nero con polsini e collo a contrasto bianco, sono le caratteristiche dell’abbigliamento di Mercoledì. L'immancabile vestaglia a righe invece vi farà diventare in un attimo Gomez, mentre maglietta a righe e pantaloncini neri sono i vestiti iconici del pestifero Pugsley. Non vi resta indossare gli abiti e divertirvi insieme durante la notte di Halloween.

Costume Freddy Krueger

Frederick Charles "Freddy" Krueger, soprannominato Fred, è l’assoluto antagonista della saga di film horror Nightmare. Se siete appassionati di questo genere e lo condividete con vostro figlio, il travestimento da Freddy è irrinunciabile. Maglietta a strisce rossa e verde scuro, cappello da Borsalino marrone per coprire il volto deturpato e il guanto da lui fabbricato con lame fissate alle estremità delle dita sono i tratti distintivi di questo personaggio. Non vi resta che scegliere la taglia adatta e buttarvi in un terrificante dolcetto scherzetto in compagnia del vostro piccolo.

Costume da zucca

Uno degli elementi naturali che caratterizza al meglio Halloween è la zucca, allora perché non farlo diventare un costume per tutta la famiglia? Il travestimento è costituito da una casacca color arancione intenso ampia e tondeggiante, riproduce le fattezze dell'ortaggio. Facile da indossare grazie alla chiusura in velcro e ai due fori sulle braccia, è arricchita da occhi, naso e bocca che riproducono il volto sorridente e sdentato dell'ortaggio. A completare il costume c'è un cappellino nello stesso colore, dotato di un picciolo verde sulla sommità, che richiama il colore del collettino. Divertente e per nulla spaventoso è perfetto per trascorrere la notte del 31 ottobre in compagnia di tutta la famiglia perché è disponibile nelle taglie da adulto e da bambino.

Famiglia zombie

Gli zombie sono i protagonisti della notte più spaventosa dell'anno e per entrare in pieno nell'atmosfera della festa del 31 ottobre, potete decidere di travestirvi da spaventosi e inquietanti zombie. Per i piccoli i costumi che richiamano la divisa scolastica sono la scelta giusta, mentre mamma e papà possono ispirasi ad abiti eleganti contraddistinti da strappi e macchie di sangue. Poi per rendere il travestimento davvero impeccabile, basta un tocco di make up e il gioco è fatto.

Costume morte

Nella festa ispirata all'oltretomba in cui zombie, mostri e pipistrelli sono i travestimenti più gettonati, non poteva mancare il costume che richiama la nera mietitrice, comunemente conosciuta come morte. Protagonista inquietante di racconti, il costume è perfetto per travestirsi con tutta la famiglia e entrare perfettamente nell'ottica di Halloween. Il costume da adulto è composto da un largo saio con le maniche sfrangiate sul bordo e dall'inconfondibile e terrificante falce. Nella versione da bambino il saio con cappuccio è completato da guanti "scheletrici" e una spaventosa maschera.

Costume Batman

Il cavaliere oscuro che combatte il crimine nel buio della notte, durante la notte di Halloween ha come aiutanti tutta la famiglia. Il costume che riproduce quello del supereroe con mantello nero e cintura gialla, è anche in versione femminile con un vestito sfrangiato, il simbolo del pipistrello sul petto e l'immancabile mantello. Poi per celare la vostra identità, impossibile rinunciare alla maschera con orecchie appuntite.

