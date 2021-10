Squid Game: I migliori gadget della serie da indossare ad Halloween

Le serie tv per alcuni sono solo un passatempo, per altri sono un modo per trascorrere una serata in compagnia della famiglia. In entrambi i casi se le storie sono coinvolgenti e i personaggi hanno caratteristiche particolari, difficilmente si riesce a rimanere impassibili e a non affezionarsi ai protagonisti.

Questo è il caso di Squid Game, che ha superato ogni aspettativa e che ha conquistato gli amanti delle serie e non.

Come succede in molti casi, ad esempio quanto è avvenuto a “La casa di carta”, i gadget ispirati alla trama diventano l’oggetto del desiderio da avere assolutamente. Anche per Squid Game non potevano mancare prodotti e costumi a tema! Con Halloween sempre più vicino, poi, impossibile non indossare un costume ispirato alla serie coreana. Pronti a immergervi nel mondo di Squid Game?

Tute dei giocatori

Le tute verdi indossate dai giocatori sono uno dei tratti distintivi della serie e il costume perfetto da indossare durante la notte più spaventosa dell’anno. Potete scegliere tra il numero 067 indossato dalla misteriosa Kang Sae-byeok, oppure il numero 001 del simpatico vecchietto Oh Il-nam, ma anche il numero 218 del calcolatore Cho Sang-woo, senza dimenticare il numero 240 di Ji-yeong e naturalmente il numero 456 di Seong Gi-hun.

Scopri dove acquistare la tuta e le t-shirt dei giocatori Amazon

Maschere delle guardie

Le guardie, con le loro tute rosse, sono caratterizzate dalle inquietanti maschere che ne celano l’identità. Ogni maschera da scherma ha un diverso simbolo: triangolo, quadrato e cerchio che esprimono un differente livello di potere. Non dovete fare altro che scegliere quella che preferite e indossarla ad Halloween.

Scopri di più su Amazon

Costume delle guardie

Per entrare al meglio nel personaggio, avere il costume completo è indispensabile! Per interpretare il ruolo della guardia di Squid Game non potete farvi sfuggire il set completo formato dall’iconica tuta rossa realizzata in materiale traspirante e dalla maschera da scherma con il grado. A completare il costume ci sono anche i guanti neri e la cintura.

Scopri di più su Amazon

Maschera Front Man

Se siete rimasti affascinati dal personaggio di Front Man e dalla sue capacità di architettare un gioco così estremo, solo per il 31 ottobre potete indossare i panni dell’artefice e creatore del game ispirato al giochi per bambini ma nella versione crudele. La maschera realizzata con materiali di qualità e rispettosi della pelle, non vi faranno passare inosservati ad ogni festa

Scopri di più su Amazon

Biglietti per partecipare al gioco

I giocatori che hanno deciso di partecipare al gioco sono stati reclutati da un agente che gli ha lasciato un biglietto da visita caratterizzato dai simboli presenti sulla maschera delle guardie. Per essere nel mood della serie perché non munirvi delle stesse card? Il set formato da 10 bigliettini in cartoncino resistente è perfetto per divertirvi con i vostri amici.

Scopri di più su Amazon

Dalgona biscuit kit

Il Dalgona biscuit era un gioco molto in voga in Corea e non poteva non essere una delle prove imposte ai giocatori della serie. Per sfidarvi durante la notte di Halloween con i vostri amici, potete ricreare il gioco grazie al kit con tutto il necessario per divertirvi. Il composto formato da zucchero e bicarbonato potrà essere sciolto all’interno del pentolino in dotazione. Una volta pronto potete versarlo nel contenitore e schiacciarlo e imprimere una delle forme incluse nella confezione. A questo punto non vi resta che rimuovere la forma senza romperla in un limite di tempo.

Scopri di più su Amazon