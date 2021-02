Mal di schiena? Il cuscino propriocettivo per avere una postura corretta

La vita sedentaria e le lunghe ore davanti alla scrivania, portano ad assumere posizioni scorrette che possono avere delle ripercussioni sulla postura. Per ridurre i problemi di schiena e potersi muovere liberamente, è importante eseguire giornalmente degli esercizi con gli attrezzi giusti, in questo caso il più indicato è il cuscino propriocettivo.

Il modello caratterizzato da una superficie con rilievi, stimola l’equilibrio della colonna vertebrale producendo un’instabilità continua che porta la muscolatura ad attivarsi. Adatto per la sedia della scrivania o come attrezzo per l'allenamento, utilizzando il cuscino quotidianamente si potranno allenare costantemente con un unico attrezzo gli addominali, rafforzare i muscoli e prevenire i dolori alla schiena.

Realizzato in PVC di alta qualità è pensato per essere utilizzato in totale sicurezza senza correre il rischio di scivolare o strapparsi, pronto per essere portato sempre con sé perché flessibile e leggero.