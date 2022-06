Il cuscino refrigerante per dormire sereni anche in estate

L'estate è il periodo dell'anno sinonimo di bel tempo, ma soprattutto temperature alte. Se durante la giornata possiamo avere un momento di refrigerio grazie a condizionatori o ventilatori, la notte non sempre li abbiamo a disposizione.

Spesso a causa del cuscino caldo ci capita di svegliarci in continuazione e di girarci e rigirarci nel letto senza più prendere sonno.

Per essere riposati e poter affrontare le ultime giornate di lavoro prima delle meritate vacanze, dormire bene è fondamentale. Se vogliamo svegliarci pieni di energia e non passare la notte insonne, il rimedio è il cuscino in gel refrigerante.

Basta mettere il cuscino realizzato in nylon impermeabile e gel per 2 - 3 ore in frigo e rimarrà fresco per tutta la notte. Posto sopra o sotto il cuscino, lo manterrà comodo e fresco grazie al lento assorbimento del calore limitato all'area di contatto tra il viso e il cuscino. Il supporto di grandi dimensioni (56 x 32 cm) e il contenuto di gel pari a 1,38 kg, assicurano un'ampia scelta delle aree fredde del cuscino durante tutta la notte. Il cuscino, oltre a migliorare il sonno è ideale in caso di dolori muscolari, alla schiena, al collo, inoltre, combatte il mal di testa e regola la temperatura.

