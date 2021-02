San Valentino: idee e consigli per una tavola romantica

Per dire ti amo alla nosta dolce metà ci sono tanti modi, oltre a regali per lui o per lei, possiamo pensare anche a piccoli dettagli. Uno di questi è organizzare la cenetta perfetta, ma soprattutto apparecchiare la tavola in modo corretto.

Piatti, tovaglie e bicchieri devono essere tutti a tema e senza strafare. Per avere un risultato indimenticabile, vi suggeriamo alcuni elementi che non possono mancare sulla vostra tavola di San Valentino!

I cuori non possono mancare sulla tavola di San Valentino: tovagliette

Una tavola di San Valentino che si rispetti, non può fare a meno della base. Invece della solita tovaglia, per creare un'atmosfera più intima possiamo scegliere le tovagliette. Il modello rettangolare caratterizzato da tanti piccoli cuori di diverse dimensioni e colori darà un tocco di romanticismo alla vostra cenetta, i disegni e la romantica frase "Be my Valentine" stampata sulla tovaglietta faranno il resto. Il materiale del set formato da 4 tovagliette è resistente al calore e anti graffio, permetterà di avere una tavola impeccabile. Grazie al tessuto impermeabile, basta una passata di spugna e la tovaglietta sarà come nuova.

Per chi ama lo stile classico: tovaglia con cuori

Per chi ha uno stile classico e vuole ricreare un'atmosfera romantica la tovaglia con cuori è la scelta ideale. Realizzata in poliestere, si adatta perfettamente ad un tavolo tondo e il tessuto spesso, solido e durevole, mantiene bene la forma ed è resistente al calore. Il modello nella tinta panna, è reso unico da cuori stilizzati o total red, perfetti per celebrare la serata più romantica dell'anno.

Per una tavola raffinata e pratica: piatti in resina

Che ne dite di un San Valentino romantico, ma pratico? Se volete una tavola impeccabile e di design, allora non potete fare a meno dei piatti in resina a forma di cuore. I due piatti, uno bianco più piccolo e uno rosso più grande, sono completati dalla scritta nera a contrasto "Favourite Things". Durevoli e pratici possono essere utilizzati quotidianamente per dare un tocco di romanticismo alla vostra tavola.

Per una cena impeccabile: posate con scritta

Per una cena impeccabile ogni dettaglio deve essere curato nei minimi dettagli e le posate non possono essere tralasciate. Il set formato da due forchette e due cucchiai in acciaio inossidabile, completerà la tavola del 14 febbraio con un tocco d'originalità. Il design classico si accompagna ad una finitura lucida, resistente al calore e alla ruggine per garantire lunga durata. Leggere e confortevoli, il tocco in più delle posate sono romantiche frasi da dedicare al partner come: "I forking love you", "I forking love you too", "You are my sunshine" e "I love you more than you know" un modo divertente per dichiarare il vostro amore.

Per chi ama lo stile essenziale: ciotole in legno

La tavola di San Valentino può essere elegante e romantica anche per chi ama lo stile minimal, basta scegliere gli accessori giusti e il gioco è fatto! Con queste ciotole a forma di cuore realizzate in legno di acacia sostenibile, potrete organizzare una cenetta romantica, ma total green. Ogni pezzo del set è unico ed è trattato con olio alimentare per resistere nel tempo ed essere sicuro cena dopo cena.

Per una cena indimenticabile: calici personalizzabili

Per rendere la sera del 14 febbraio indimenticabile un buon bicchiere di vino non può mancare, poi se viene degustato all'interno di un calice personalizzato la serata sarà perfetta. Questi due eleganti bicchieri non sono solo ideali per la tavola di San valentino, ma diventano anche una splendida decorazione in cucina o in salotto. I calici sono lavorati artigianalmente e rifiniti con le più moderne tecnologie e sono resi unici dalle incisioni di due nomi, di una data a scelta, oltre a un romantico motivo a cuori, un'idea regalo originale per far felice la vostra dolce metà.

Pro. I calici sono ben fatti e raffinati.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per brindare all'amore: calici per spumante

Per brindare al vostro amore, non potete fare a meno dei calici. I bicchieri per lo spumante con cuoricini incastonati nello stelo rendono l'atmosfera unica e indimenticabile. Il design del calice alto e stretto è perfetto per valorizzare lo spumante o lo champagne e festeggiare nel migliore dei modi. Resistenti agli urti, ai lavaggi in lavastoviglie arrivano in un raffinato pacco regalo per accompagnarvi brindisi dopo brindisi.

Pro. I bicchieri sono eleganti e raffinati.

Contro. I cuori sono dipinti in rosso.

Per una tavola raffinata: centrotavola

I centrotavola sono un modo per dare un tocco in più alla tavola, se siete alla ricerca di un dettaglio elegante e raffino non potete fare a meno di questo modello. Il vassoio in legno laminato con lanterne rispecchia in pieno lo stile shabby chic, grazie ai toni delicati del bianco in contrastano con il blu delle lanterne e il porta candele in vetro avrete un tocco di luce in più a tavola. Il vassoio versatile può essere utilizzato anche su un mobile o su un davanzale per creare un ambente delizioso.

Pro. Il centrotavola è elegante e resistente.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per creare la giusta atmosfera: Candele

Luce soffusa e candele, non c'è nulla di meglio per creare la giusta atmosfera romantica e rendere indimenticabile la serata dedicata agli innamorati. Per dichiarare il proprio amore alla dolce metà, le candele nell'elegante confezione con l'immagine di due cuori intrecciati, sono immancabili per completare la tavola di San Valentino. La deliziosa miscela di crema, rilassante profumo di boschi e freschezza invernale in polvere daranno un tocco in più alla serata più romantica dell'anno. Una volta spenta, potete chiuderla con il coperchio e lasciare intatta la fragranza.

Pro. La profumazione è delicata.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Per una dolce sorpresa: Palloncini a forma di cuore

Se vi mancano le parole per dichiarare il vostro amore, allora potete affidare il messaggio ai romantici palloncini a forma di cuore. Rossi, con la scritta a contrasto bianca, stupiranno il vostro partner. I palloncini grandi 28 cm, possono essere gonfiati con una bombola a elio, una pompa per palloncini o con un gonfiatore elettrico. Il risveglio con la colazione a letto e un dolce fiore o come decoro per la tavola, i palloncini conquisteranno la vostra dolce metà a San Valentino.

