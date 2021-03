Decorare le uova di Pasqua in modo divertente e fantasioso

Per decorare e rendere unica la casa durante la Pasqua, ecco alcune idee per decorare in maniera divertente le uova in compagnia di tutta la famiglia

La decorazione delle uova di Pasqua è un modo divertente per trascorrere del tempo in compagnia della famiglia. L’attività preferita dai bambini e dagli amanti del fai da te diventa un modo per rendere unica casa in questo periodo di festa.

Le idee sono tante basta avere gli strumenti giusti e dare libero sfogo alla propria fantasia e in poco tempo avrete una casa colorata degna del periodo.

Polistirolo, pennarelli, colori a tempera e stencil sono gli strumenti per decorare le uova, ecco come trascorrere del tempo in modo divertente.

Uova di legno

Se amate il découpage e non volete perdere l’occasione di realizzare le decorazioni di Pasqua, le uova in legno sono la scelta ideale. Realizzate in faggio sono 100% ecologiche e realizzate a mano. Il set formato da 10 o da 6 uova, della grandezza di 6x4 cm, hanno la stessa dimensione di quella delle galline. Ideali se si ha un giardino, possono essere il gioco perfetto per realizzare la caccia alle uova. Non vi resta che munirvi di pennarelli o di tempera, completarle con un nastrino e nasconderle per far giocare grandi e bambini.

Pro. Sono facili da decorare.

Contro. Non sono perfettamente levigate.

Uova in polistirolo

Per chi preferisce il polistirolo, questo set formato da 50 pezzi non può mancare durante il periodo di Pasqua. Le uova sono perfette per essere decorate con pennarelli, vernici, stencil o paillette. Grandi circa 5 cm, sono ideali per realizzare decorazioni accurate o piccoli disegni. Non vi resta che dare libero sfogo alla vostra fantasia e il vostro appartamento sarà unico durante il periodo di Pasqua.

Pro. Sono ben fatte e adatte per i colori acrilici.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Pennarelli vernice acrilica

I pennarelli in vernice acrilica sono perfetti per decorare su ogni superficie, grazie alle due punte potete dipingere grandi superfici o rifinire i dettagli, basta cambiare la punta e avrete il pennarello che vi serve in base alle vostre esigenze. Realizzati con materiali non tossici sono ideali per i bambini e gli adulti, il set formato da 12 colori vi permette di realizzare tutte le sfumature che volete in poco tempo. Una volta usati non dovete fare altro che chiudere il tappo e agitarli ad ogni nuovo utilizzo. Perfetti su ogni materiale vi permetteranno di realizzare piccoli capolavori in compagnia della famiglia.

Pro. La punta di diverso spessore è facile da girare grazie a una pinzetta.

Contro. Sulle superfici lisce il colore non è indelebile.

Pennarelli acrilici indelebili

I pennarelli acrilici a base d’acqua sono ideali su ogni tipo di materiale come carta, pietra, legno, ceramica, vetro, metallo, plastica, permanenti e sicuri, l’inchiostro è resistente all'acqua, allo sbiadimento e ai raggi UV. Atossici e inodori, sono dotati di punte rotonde da 2 mm, il sistema a pompa permette di controllare il flusso, ideali anche per scrivere. Formato da 12 colori vivaci hanno sia tinte metallizzate che opache, basta chiudere il cappuccio dopo l'uso per evitare che l'inchiostro si secchi.

Pro. Il tratto è preciso e senza sbavature.

Contro. Non si asciugano subito.

Adesivi pasquali

Se non siete abili con pennelli e matite, ma non volete rinunciare a decorare le uova di Pasqua, potete scegliere gli adesivi. Ideali da utilizzare in compagnia dei più piccoli, avrete a disposizione 12 fogli con adesivi interamente dedicati alla Pasqua, realizzati in vinile potrete scegliere tra uova, fiori, coniglio, carota e tanti simboli legati alla festività. Facili da usare e da rimuovere hanno un effetto laminato e glitterato, ottimo anche per lo scrapbooking.

Pro. I colori sono brillanti e le dimensioni sono grandi.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Stencil per uova

Per decorare in modo semplice e veloce le uova, potete scegliere gli stencil, il set composto da 8 fogli ha disegni curati nei particolari, per rendere unica la vostra Pasqua. Coniglietti e pulcini non possono mancare sulle vostre uova, e se volete fare un regalo particolare a un vostro caro, potete realizzare un biglietto con la scritta "Happy Easter", in diversi formati. Privi di bordi taglienti, non sono tossici, ma sicuri per i bambini, perché realizzati in materiale plastico PET ecologico. Durevoli, riutilizzabili, facili da trasportare, flessibili, gli stencil possono essere puliti facilmente con acqua e sapone.

Pro. Gli stencil sono di buona qualità.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Stampo uova di Pasqua



Le decorazioni di Pasqua possono essere realizzate anche con il cioccolato e per riempire casa di uova deliziose e perfette non potete fare a meno dello stampo in policarbonato: il modello dotato di comode guide posizionate agli angoli, permette di incastrare alla perfezione i 2 stampi tra loro. La sagoma ergonomica è stata pensata per consentire una presa facile durante l'utilizzo e tutte le fasi di lavorazione del cioccolato. Non resta che decorarle e personalizzarle con disegni e sorprese originali.

Pro. Lo stampo è resistente.

Contro. Le dimensioni delle uova sono un po' grandi.

Stampo formine biscotti Pasqua

Se le uova di cioccolato sono un must have, anche i biscotti non possono mancare nelle decorazioni di Pasqua. Realizzati in acciaio inossidabile alimentare sono grandi 2x4x9 cm ideali per realizzare biscotti a tema, il set infatti è composto da 11 soggetti diversi come: uovo, coniglio, pecora, anatra, fiore, farfalla. Facili da usare grazie al tagliente liscio possono essere utilizzati da grandi e bambini per tagliare fondente, pane, gelatina, formaggio, frutta morbida, frittelle, sapone e dare libero sfogo alla fantasia.

Pro. Le formine sono belle e facili da utilizzare.

Contro. I clienti che hanno acquistato le formine non hanno riscontrato difetti.

