Stupisci il tuo partner: 10 idee per un San Valentino super romantico

Palloncini, candele e petali di rose, non c'è San Valentino che si rispetti senza queste decorazioni. Per impreziosire casa basta un po' di fantasia, i consigli giusti e la festa degli innamorati per eccellenza sarà indimenticabile

Nonostante gli impegni e la vita frenetica, dedicare del tempo al proprio partner è molto importante. Piccole attenzioni, una sorpresa inaspettata o un regalo solo per lui o lei sono fondamentali per consolidare il vostro rapporto.

Con San Valentino sempre più vicino, non potete farvi sfuggire l'occasione di fare una piccola sorpresa al vostro partner. Allora perchè non decorare casa con romantici addobbi fatti da voi? Se non avete idee vi diamo qualche consiglio per rendere la casa super romantica e far felice la vostra dolce metà.

Per riempire casa di romantici cuori: coriandoli a forma di cuore

Per realizzare la sorpresa perfetta, non c'è nulla di meglio dei coriandoli a forma di cuore. La decorazione nel classico rosso, è perfetta da spargere sul pavimento e accogliere il partner con un romantico tappeto di cuori. Per trascorrere una semplice serata in casa, non bisogna dimenticare la camera da letto. Una delle idee più gettonate è quella di spargere i coriandoli in giro per la camera da letto per trasformarla in un luogo accogliente. Se volete rendere l'ambiente ancora più romantico e sensuale, non dimenticate di mettere dei petali anche sul letto. Basta disporli a forma di cuore con al centro una rosa e il vostro partner non potrà resistervi. Disponibili nel classico rosso, potete scegliere anche la versione bianca, rosa, azzurra o gold per dare un tocco scintillante alla serata!

Pro. I coriandoli creano un piacevole effetto.

Contro. Sono realizzati in materiale non biodegradabile.

Luci soffuse e ricordi: stringa con luce

Se volete ripercorrere i momenti più belli della vostra storia d'amore, le foto sono perfette, per rendere tutto ancora più romantico, potete stamparle e appenderle. Il filo illuminato dotato di mollette con led all'interno è la soluzione che fa per voi, la luce calda della decorazione regala alla stanza un tocco di romanticismo. Appese alla parete o alla libreria il vostro partner rimarrà senza parole, per creare un'atmosfera soffusa, potete posizionare la luce all'interno di un barattolo e usarle al posto delle candele durante una romantica cenetta.

Pro. La luce è calda.

Contro. Per alcuni utenti le luci non illuminano molto.

Per un'accoglienza romantica: festoni a forma di cuore

Volete accogliere il vostro partner in modo romantico e lasciarlo senza parole? Allora non vi resta che iniziare dall'ingresso. Il set di 6 festoni a forma di cuore posizionato sulla porta principale, accoglierà il vostro lui o lei con una cascata di cuori. Il set di festoni con strisce staccabili è pratico e versatile, basta prendere le singole catene e sistemarle su una parete o su un tavolo in modo da formare un cuore ancora più grande.

Pro. La tende fa un effetto gradevole.

Contro. I cuori in nylon tendono ad arrotolarsi.

Per dichiarare il vostro amore: palloncini

A forma di cuore, rossi o con la scritta love, i palloncini non possono mancare tra le decorazioni di San Valentino. Grazie ai petali di rose inclusi nel set, potrete riempire i palloncini bianchi e creare una romantica decorazione. Se volete stupire la vostra dolce metà potete legare i palloncini a forma di cuore al regalo che avete in serbo per il vostro partner. Per un dolce risveglio, perchè non legarli al vassoio della colazione e renderla indimenticabile?

Pro. I palloncini sono realizzati con materiali di qualità.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Per creare un romantico ambiente: federe per cuscini

Abbellire e rendere romantico ogni ambiente è importante a San Valentino e per curare ogni dettaglio, impossibile rinunciare alle federe per cuscini, da posizionare sul letto o sul divano che renderanno romantica ogni giornata. Il set formato da quattro federe color panna o in rosso, sono completate da dolci scritte come "Love" e "Happy Valentines Day" inoltre, sono realizzate in lino di cotone di alta qualità che le rende resistenti al tempo e all'usura. La misura 18×18 o 45×45 cm, si adatta alla maggior parte dei cuscini, mentre la cerniera invisibile è pensata per abbellire l'aspetto della federa e fornire un facile inserimento e rimozione.

Pro. Il tessuto è resistente.

Contro. I clienti che le hanno acquistate non hanno riscontrato difetti.

Per un messaggio romantico: gnomi con lettera

Se volete decorare la casa a San Valentino in modo originale, gli gnomi sono immancabili, le due bambole senza volto hanno il corpo e il cappello realizzati in morbido feltro e cotone, la lunga barba bianca invece, in fibre, mentre il fondoschiena imbottito permette agli gnomi di rimanere in piedi da soli. I materiali ecocompatibili si sposano alla perfezione con un aspetto divertente pronto per decorare ogni stanza dalle scrivanie, ai tavoli, fino alle librerie e alle mensole.?

Pro. Le bambole sono ben fatte.

Contro. I clienti che le hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Per chi ama l'home made: quadro

Realizzare una decorazione per la casa con le proprie mani è un modo per rendere ancora più romantica la giornata ed è l'occasione giusta per trascorrere del tempo in compagnia del partner. Questo quadro è perfetto per gli amanti del fai da te ed è facile da realizzare, la tela ad olio stampata ad alta risoluzione ha una consistenza uniforme e il disegno è facile da seguire. Incollare i singoli pezzi sulla superficie è semplice, grazie al kit e con il passare del tempo l'immagine non cadrà e non si sbiadirà facilmente, pronta per durare molti anni.

Per illuminare casa: luci a forma di cuore

Se si vuole entrare in pieno nello spirito di San Valentino, quando si decide di decorate casa non si possono tralasciare le finestre e per creare una magica atmosfera le luci a Led a forma di cuore vi faranno trascorrere una serata romantica e indimenticabile. Il set è composto da un cuore grande stilizzato e da quattro piccoli nel classico rosso acceso. Facili da usare, le luci sono dotate di ventosa, che può essere facilmente installata sui vetri per lasciarvi liberi di posizionarla dove volete. Realizzate con materiali in PVC di qualità, sono alimentate da 3 batterie AAA che possono durare continuamente per più di 48 ore.

Per creare una magica atmosfera: candele a forma di cuore

Atmosfera romantica e luci soffuse sono i tratti distintivi di San Valentino e per realizzarla in pieno non possiamo rinunciare alle candele, poi se sono a forma di cuore, diventa un addobbo perfetto per il 14 febbraio. La confezione composta da 50 candele rosa a forma di cuore, grandi circa 32x30x10 mm, hanno un tempo di autonomia di circa 2 ore. Lo stoppino della candela è senza piombo e realizzato con cotone per una bruciatura pulita senza fumo, una volta terminate il porta latta può essere riciclato con altri prodotti in alluminio e rendere San Valentino total green.

Per gli amanti del design: vaso a forma di cuore

Gli amanti del design non vedranno l'ora di decorare casa a tema San Valentino e per farlo in modo elegante, con un pizzico di modernità, il vaso a forma di cuore è l'elemento immancabile in casa. Realizzato in ceramica resistente si adatta ad ogni ambiente grazie allo stile contemporaneo. Disponibile nel classico rosso renderà la sera del 14 febbraio unica e raffinata.

Pro. Il vaso è ben fatto.

Contro. Per alcuni clienti il colore è un po' spento.

