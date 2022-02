I baci a San Valentino hanno tutto un altro gusto

La festa di San Valentino si avvicina e scegliere il regalo perfetto per il proprio partner non è sempre un?impresa facile. Immancabile è il bacio, meglio se da far girare la testa?e con gusto a sorpresa!

PURO by Forhans ha realizzato la confezione Taste Collection, con 4 dentifrici nella pratica mini taglia da 12ml travel size, per una vera esperienza multisensoriale e un viaggio tra i sapori: l?Aloe Vera avvolge con i colori della Penisola Araba, la Cannella porta in estremo Oriente, il Lemon Ice è una passeggiata sulla Rambla di Barcellona e lo Zenzero accende la voglia di India.

Il dentifricio PURO fornisce una cura orale completa, combatte infiammazioni, placca e dona un alito fresco a lungo, catturando l'olfatto con il particolare profumo e il gusto grazie agli ingredienti naturali presenti.

Con la Taste Collection di PURO è possibile scegliere tra un gusto vivace, speziato, forte o fresco, per baci esclusivi e sofisticati.

PURO Aloe Vera, in gel trasparente, è un dentifricio che unisce le proprietà benefiche e lenitive della pianta a una sensazione di estrema freschezza che dura nel tempo. L?Aloe Vera, presente al 20% nella formula, promuove molteplici attività benefiche, ristrutturanti e lenitive in sinergia con gli altri ingredienti naturali che compongono il dentifricio: echinacea, vitamine C e A, e il lichene d?Islanda, per il benessere di denti e gengive.

Chi ama il carattere forte e speziato della cannella trova in PURO Cannella un sapore intenso e stimolante che inebria. La spezia ha origini che si perdono nella notte dei tempi. Per i suoi benefici (digestiva) e le sue virtu? (afrodisiaca) si guadagno? l?appellativo di spezia dei re tanto fu ritenuta preziosa.

Le virtù e il gusto di una spezia famosa in tutto il mondo come lo zenzero, sono racchiuse nel dentifricio PURO Zenzero, dal sapore intenso, rivitalizzante e con una nota piccante e vivace. La sua inconfondibile fragranza e? portatrice di positività. Gli antichi romani importavano lo zenzero dall?India soprattutto per le proprietà medicinali che gli attribuivano.

PURO Lemon Ice è il giusto mix di aromi autentici e decisi. Limone e menta ghiaccio sono i protagonisti di questo dentifricio gel dalla spiccata personalità mediterranea. Un connubio travolgente di gusti perfettamente dosati, sarà come sorseggiare un cocktail al limone glaciale o assaporare un fresco e afrodisiaco sorbetto nella Rambla di Barcellona.

Scopri la confezione Taste Collection in vendita su Amazon.it