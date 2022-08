Back to school: tutto l’indispensabile per gli studenti a portata di click

Amazon ha lanciato la vetrina ?Ritorno a scuola?, disponibile fino al 1° ottobre, con migliaia di prodotti tra cui scegliere, dai classici indispensabili, come libri di testo, cancelleria, zaini e astucci, abbigliamento e accessori, ai must-have delle nuove generazioni, come elettronica, materiali universitari e molto altro ancora. Studenti e genitori potranno così evitare la frenetica corsa agli acquisti per il ritorno sui banchi e, grazie alla funzionalità ?Acquista per età?, trovare con un semplice click tutto ciò di cui hanno bisogno ad un ottimo prezzo.

Dal primo giorno alla primaria fino all?università, la vetrina ?Ritorno a scuola? di Amazon offre gli zaini più di tendenza, materiali di cancelleria personalizzabili, i migliori tablet, gli accessori più innovativi e tecnologici, tutti ricercabili per categoria.

E per il nuovo anno scolastico, Amazon offre ancora più motivi per sorridere al ?back to school?:

Attraverso la categoria ?Libri di testo?, è possibile acquistare i libri adottati e consigliati in ognuna delle classi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori d?Italia, pubbliche e private. La procedura è semplice e rapida, sarà sufficiente aggiungerli al carrello e confermare l?ordine per riceverli comodamente a casa.

Audible rende disponibili i migliori audiolibri educativi, come, ad esempio, I colori delle fiabe: Volume 2 , una raccolta di storie per bambini ambientate in scenari incantati cavalcando l?immaginazione più fervida o I racconti della maestra Ludo per ascoltare le sue storie educative raccontate con dolcezza e fantasia.

Nella sezione dedicata ad Alexa sono disponibili molte skill educative per promuovere l'apprendimento, tra cui Impara i verbi per mettere alla prova le proprie capacità linguistiche con domande, quiz e oltre 40 verbi da coniugare oppure Inglese con Oxford per un accento da far invidia a Sua Maestà la Regina.

Grazie alla vetrina Climate Pledge Friendly i clienti possono scoprire e acquistare prodotti che hanno ottenuto almeno una delle oltre 30 certificazioni di sostenibilità e che aiutano a preservare l?ambiente.



Tutti gli studenti universitari, inoltre, possono usufruire di sconti e vantaggi esclusivi con Prime Student disponibile a ? 1,99 al mese (? 2,49 al mese a partire dal 15 settembre). I vantaggi di Prime Student non si limitano alla consegna rapida ma offrono agli abbonati anche l'accesso immediato a Prime Video, ad Amazon Music, a promozioni esclusive e molto altro ancora. Per gli acquisti dell'ultimo minuto da ricevere in tempo per il suono della prima campanella, i clienti Prime troveranno prodotti disponibili per la consegna il giorno successivo o, in alcune aree, addirittura in giornata. Chi non fosse ancora cliente Prime, può godere di un periodo di uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime.

I nati nel 2003 possono utilizzare il Bonus Cultura su Amazon.it per acquistare tutti i prodotti contrassegnati dalla dicitura 18app come, ad esempio, libri, CD e vinili, eBook Kindle, DVD e Blue Ray e, naturalmente, materiale scolastico.

Infine, i docenti in possesso della Carta del Docente, potranno decidere di spendere il bonus su Amazon.it, in prodotti venduti e spediti da Amazon, per acquisti nelle categorie Libri, eBook Kindle, E-reader Kindle, tablet Fire e su una selezione di prodotti informatici.

Ecco qualche suggerimento per iniziare alla grande la scuola primaria:

Pennarelli Turbo Color di Giotto

Pennarelli Turbo Color di Giotto in confezione da 36 colori realizzati con inchiostri innocui e lavabili.

Set da 10 copertine copri quaderno A4

Set da 10 copertine copri quaderno A4 di Favorit in colori assortiti e con etichette personalizzabili, durevoli e resistenti.

Astuccio unisex per bambini Seven

Astuccio unisex per bambini a 3 zip di Seven nelle misure 20x12,5x7cm contiene 1 penna a sfera cancellabile Tratto Cancellik blu, 1 penna sfera Tratto, 1 penna sfera rossa, 18 pastelli a colori Giotto Laccato Tondo, 18 pennarelli Giotto Turbo Color, 1 matita grafite Lyra, 1 colla Giotto Stick, 1 gomma, 1 temperino, 1 righello, 1 forbice in metallo con maniglia in plastica.

Zaino unisex per bambini di Harry Potter

Zaino unisex per bambini di Harry Potter da con ampio scomparto principale, ampia tasca frontale e comoda tasca laterale in rete.

Per chi si appresta ad iniziare le scuole medie inferiori e lo vuole fare con stile e senza passare inosservato, questi sono i must-have:

Diario Fluffy by Chiara Ferragni

Diario/agenda Fluffy by Chiara Ferragni 13x18cm, da 16 mesi con cofanetto, copertina fluffy in peluche rosa e icone Eyelike e stella, tasca interna con set di adesivi gommosi 3D di Chiara Ferragni e segnapagina personalizzato con logo Eyelike.

Set zaino e astuccio coordinati Pepe Jeans

Set zaino e astuccio coordinati Pepe Jeans in diverse varianti colore con scomparto principale imbottito per trasportare computer fino a 15,6 pollici, tasca frontale e schienale rinforzato con spalline larghe, ergonomiche e imbottite per offrire il massimo comfort.

Creative Set Stabilo Arty

Creative Set Stabilo Arty con 36 colori assortiti inclusi 17 fineliner point 88 e 19 pennarelli Pen 68.

Set con compasso e squadre di Staedtler

Set compasso Noris e coppia di squadre Centro di Staedtler inclusivo di prolunga, adattatore universale e mine di ricambio per il compasso e due squadre Rotring Centro da 32cm e 37cm.

Infine, per i più grandi che, fra scuole medie superiori e università, vogliono cominciare l?anno pieni di energia, traguardi da raggiungere ed esperienze da vivere:

Astuccio Eastpak

Astuccio Benchmark Single di Eastpak in diverse varianti colore.

5 Quaderni Maxi A4 con spirale Pigna

5 Quaderni Maxi A4 spiralati Pigna senza fori, misti con rigatura 5mm e quadretti 5 mm, in colori assortiti e carta da 80g/mq.

Zaino di Johnny Urban

Zaino rolltop unisex Emil di Johnny Urban realizzato con plastica riciclata nelle dimensioni 52x44cm e disponibile in diverse varianti colore.

Tappetino per mouse

Tappetino per mouse Eoocoo con comodo supporto per il polso realizzato in memory foam e base in gomma antiscivolo.

