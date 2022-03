Beko Digital Line, la linea dedicata ai forni a microonde

La nuova “Digital Line” di forni a microonde si compone di modelli semplici da usare e intuitivi, con vari livelli di potenza e programmi pre-impostati. Una linea di prodotti concepita per soddisfare ogni esigenza: scongelano in modo veloce e sano, riscaldano in pochi istanti e sfornano anche croccanti fritti o fondi di cioccolato. È possibile scegliere tra la doppia funzione disponibile “microonde + grill”, da usare singolarmente o in combinazione, per realizzare ogni tipo di pietanza.

Cuocere o riscaldare un gustoso piatto di lasagne in pochi istanti, portare in tavola un fragrante fritto misto o più semplicemente sciogliere del burro o del cioccolato per completare la preparazione di una torta, sono tutte cose che si potranno fare con questi modelli della nuova “Digital Line” di Beko.

Le 8 modalità di cottura preimpostate permettono di realizzare genuine ricette fatte in casa: con i nuovi microonde Beko in pochi minuti si avranno pietanze uniche con ingredienti freschi e degne di uno chef!

Grazie alle dimensioni compatte, questi microonde si posizionano in modo semplice in qualsiasi angolo della cucina, offrendo una grande capacità interna, grazie anche a due dimensioni differenti di cavità, da 30L e 23L.

Le caratteristiche tecniche

Questi forni a microonde si contraddistinguono per una serie di caratteristiche che renderanno la vita in cucina più semplice: