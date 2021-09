Il mini drone per far divertire i più piccoli

Il drone in miniatura è un gioco sicuro che permette ai più piccoli di divertirsi con i genitori

Gli oggetti volanti e gli aeroplanini affascinano e divertono i più piccoli da sempre. I giochi di oggi si sono adeguati alle novità degli ultimi anni, come ad esempio i droni che sono sempre più diffusi nei nostri cieli.

Questi velivoli piacciono agli adulti, ma anche i bambini non riescono a resistere tanto che ci sono sempre più modelli per i più piccoli con standard di sicurezza molto alti e che consentono di divertirsi e cimentarsi in evoluzioni aeree senza alcun rischio.

Scegliere un drone per bambini quindi, come regalo di compleanno, vuol dire acquistare un modello pratico e funzionale perfetto da utilizzare in compagnia degli adulti e trascorrere insieme ore spensierate.

Molti, infatti, sono pensati per volare in casa senza il pericolo di provocare danni grazie a para-eliche che proteggono da possibili impatti e mettono al sicuro gli oggetti preziosi.

Con le loro dimensioni ridotte, possono muoversi liberamente in ogni ambito e nello stesso tempo hanno un’autonomia minore rispetto a quelli professionali, ma permetto di effettuare acrobazie durante il volo. Se avete voglia di far felici i vostri piccoli, potete scegliere quello della Tech RC.

Questo modello è dotato della funzione di mantenimento dell'altitudine e della modalità senza testa, che permette di identificare la direzione, ideale per bambini e principianti che potranno pilotarlo facilmente.

Con la funzione di rotazione a 360°, il drone si muove in 4 direzioni: sinistra, destra, avanti e indietro così da avere un'esperienza di volo interessante.

Nel caso in cui ci sono situazioni di emergenza, l’apparecchio può essere gestito facilmente premendo a lungo il pulsante dell'accensione e il drone si ferma immediatamente, una protezione in più durante l’utilizzo.

La batteria ad innesto, può essere inserita o estratta facilmente, e ha un’autonomia di 10 minuti. Una volta terminata potete sostiruirla con la seconda in dotazione da 500 mAh e continuare a divertirvi con i bambini. Inoltre, grazie al sistema di avviso, quando la batteria sta per terminare, le luci del drone lampeggiano pronte per essere sostituite.

All'interno del

drone è inserita una telecamera che consente di ricevere l’immagine e registrare video e foto che vengono salvate automaticamente nel cellulare, pronte per essere modificate o salvate. Il modello di piccole dimensioni non occupa molto spazio ed è facile da portare sempre con voi e far felici i più piccoli