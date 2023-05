Arriva Dyson Airstrait, la piastra che asciuga i capelli senza calore

C’è aria di novità in casa Dyson! Da pochissimo, infatti, è stata annunciata l’uscita della nuovissima piastra Dyson Airstrait: un nuovo beauty tool che ti permetterà di lisciare i capelli da bagnati ad asciutti, con l'aria, lasciandoli liberi da danni da calore e lamine calde.

Nella modalità “wet to dry” ("da bagnato ad asciutto"), infatti, la piastra Dyson sfrutta la potenza dell'aria per lisciare i capelli durante l'asciugatura, con il massimo controllo. Questo flusso d'aria direzionale aiuta ad allineare le ciocche di capelli per un finish liscio e brillante.

Progettata per diversi tipi di capelli, la piastra Dyson Airstrait consente di ottenere uno styling liscio naturale, con corpo e movimento, mantenendo allo stesso tempo la forza e l'aspetto sano dei capelli. La ciocca di capelli, infatti, viene inserita tra due bracci, dai quali fuoriesce un flusso d'aria ad alta pressione angolata con precisione, che viene spinto verso il basso e verso i capelli, per asciugarli e lisciarli contemporaneamente, con un unico strumento.

La piastra Dyson Airstrait, inoltre, è alimentata dal motore Hyperdymium appositamente progettato per essere al centro delle tecnologie Hair Care di Dyson. È piccolo, leggero e talmente potente da generare il flusso d'aria necessario per asciugare e lisciare i capelli contemporaneamente, da bagnati.

È poi dotata di 2 modalità di asciugatura, "Wet" e "Dry", e due modalità aggiuntive, "Cool" per fissare la piega e “Root Drying”, per asciugare le radici. Le modalità "Wet" e "Dry" sono preimpostate con una combinazione specifica di calore e flusso d'aria per ottenere i migliori risultati. In modalità "Wet", è possibile scegliere tra tre impostazioni di calore: 80°C, 110°C e 140°C. In modalità "Dry", si può scegliere tra 120°C o 140°C o "boost" per una temperatura superiore. Per quanto riguarda il controllo del flusso d'aria, sono inoltre disponibili due impostazioni di velocità, flusso basso e flusso alto.

Infine, come il resto della gamma Dyson per la cura dei capelli, la piastra Dyson Airstrait è dotata di un controllo intelligente del calore per assicurarsi che il flusso d’aria non superi la temperatura impostata. Questa viene misurata fino a 16 volte al secondo per evitare danni da calore estremo e proteggere la naturale lucentezza dei capelli.

La piastra Dyson Airstrait sarà disponibile negli Stati Uniti, in Canada e Messico a partire dalle ore 01:30 AM del 12 maggio 2023. Le tempistiche varieranno a seconda della zona geografica. Per quanto riguarda il nostro Paese, c’è da aspettare ancora un po': ne sapremo di più in prossimità della disponibilità locale.