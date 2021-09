Dyson Lightcycle Morph, la lampada ispirata alla luce naturale

Progettata all’insegna della versatilità e ispirata alla luce naturale, la lampada Dyson Lightcycle Morph ha una esclusiva funzionalità di rilevamento della luce del giorno locale ed è in grado di illuminare una stanza in quattro diversi formati: luce da lavoro, indiretta, da interni e da ambiente.

Personalizzabile tramite la app, Dyson Lightcycle Morph regola in modo intelligente la luce in base all’attività che l’utente desidera svolgere, ma anche all’età, alla routine quotidiana e alla luce del giorno locale.

La sua manovrabilità a 360° garantisce un’illuminazione personalizzata, quando e dove serve. Tutto questo - e con una qualità di illuminazione che dura decenni - è possibile grazie alla pionieristica tecnologia Heat Pipe.

Sviluppata a partire dalle tecnologie “core” della lampada Dyson Lightcycle, lanciata nel 2019, la Dyson Lightcycle Morph è in grado di riprodurre alcune proprietà tipiche della luce naturale in formati diversi. Sfruttando un algoritmo unico sviluppato da Dyson – il “Daylight Tracking” – e 3 LED a luce calda e 3 a luce fredda, la lampada Dyson Lightcycle Morph regola costantemente la temperatura di colore e la luminosità in base alla luce naturale del luogo in cui si trova, fornendo la giusta illuminazione per ciascun momento della giornata.

Dyson Lifecycle Morph può essere utilizzata come:

Luce indiretta : la testa ottica intelligente ruota a 360° per far riflettere la luce da pareti, pavimenti e soffitti

: la testa ottica intelligente ruota a 360° per far riflettere la luce da pareti, pavimenti e soffitti Lampada da lavoro : illuminazione intensa e mirata per lo svolgimento di attività lavorative, hobby, applicazione di make-up ed esecuzione di compiti complessi. Concepita per migliorare l’acuità visiva

: illuminazione intensa e mirata per lo svolgimento di attività lavorative, hobby, applicazione di make-up ed esecuzione di compiti complessi. Concepita per migliorare l’acuità visiva Luce da interni : crea una luce mirata, mettendo in evidenza effetti artistici, colori ed elementi decorativi. Il movimento “3-Point Revolve” consente di posizionare la lampada con estrema precisione

: crea una luce mirata, mettendo in evidenza effetti artistici, colori ed elementi decorativi. Il movimento “3-Point Revolve” consente di posizionare la lampada con estrema precisione Luce d’ambiente: il corpo centrale si illumina per creare un confortevole effetto color arancione. Ideale per il relax serale, con luce blu ridotta

Dyson Lightcycle Morph è stata progettata all’insegna della versatilità per accompagnare chi la utilizza nella sua quotidianità: dal risveglio con un’alba artificiale in camera da letto, al lavoro con un’illuminazione potente e ad alta qualità, a una luce da interni per enfatizzare gli spazi indoor a una d’ambiente per il relax serale. Il corpo centrale con luce d’ambiente integrata è la dimostrazione che la forma non segue solo la funzione, ma che i due aspetti vanno di pari passo.

La lampada Dyson Lightcycle Morph è progettata attorno a un particolare stelo in alluminio-policarbonato, dotato di 16.740 fori. Montata sul corpo centrale c’è una testa ottica intelligente rotabile a 360°. Lo stelo è lavorato a una profondità di soli 0,7 mm e realizzato in alluminio estruso per offrire allo stesso tempo un’elevata resistenza agli urti e una diffusione uniforme della luce.

Le micro aperture conferiscono all’illuminazione una piacevole sfumatura e la superficie altamente riflettente all’interno del nucleo in alluminio consente una diffusione omogenea della luce per tutta la lunghezza del corpo centrale. Con un’estetica quasi trasparente, due cavi scoperti ultrasottili passano attraverso il centro della lampada. Fissati saldamente a entrambe le estremità, questi cavi alimentano la testa ottica in modo quasi invisibile - ottenendo sullo stelo un effetto di illuminazione ininterrotto a 360°.

Quando è agganciato in modalità luce d’ambiente, lo stelo si illumina per creare un confortevole bagliore arancione e può essere impostato per il relax serale con luce blu ridotta. Un filtro arancione posto alla base della lampada crea i livelli di luce più caldi, riducendo ulteriormente la temperatura di colore da 2.700K a 1.800K ed emulando il colore della luce delle candele.

Illuminazione di alta qualità e lunga durata

La tecnologia Heat Pipe dissipa il calore dai LED, creando un ciclo di raffreddamento ininterrotto e privo di energia, che permette di mantenere la qualità della luce costante fino a 60 anni. Scarsa illuminazione, effetto flicker e riverbero possono stancare gli occhi, causando affaticamento visivo. La lampada Dyson Lightcycle Morph è progettata per migliorare l’acuità visiva.

La testa ottica intelligente assicura una distribuzione uniforme di luce intensa e di qualità, riducendo al minimo l’effetto flicker a piena luminosità grazie a driver e motori per lampade customizzati. In modalità Precisione, la lampada raggiunge un indice di resa cromatica di 90 o superiore (su 100), mostrando i colori come appaiono alla luce naturale. In questa modalità, sarà possibile dipingere e dedicarsi al disegno di precisione, al bricolage o all’applicazione di make-up, con colori più fedeli alla realtà. La modalità Precisione migliora l'acuità visiva, emettendo un fascio di luce ad alta intensità e con temperatura di colore più fredda (4.600 Kelvin). È disponibile in diversi colori: Nero/Nero e Bianco/Argento.