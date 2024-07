E-commerce: le tendenze dell'estate 2024

L'e-commerce si conferma anche quest’anno il canale preferito dai consumatori per prepararsi alle vacanze estive. Trovaprezzi.it ha analizzato le tendenze di ricerca dell'estate 2024, fornendo una panoramica dettagliata che rivela come si stanno organizzando i consumatori italiani.

Trend di ricerca

Nel corso delle ultime settimane i prodotti tipicamente estivi hanno, ovviamente, registrato una crescita di interesse, con l'eccezione dei costumi da bagno e dell'abbigliamento da mare, che hanno subito un calo delle ricerche del 61% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'anno scorso, l'abbigliamento sportivo e la moda mare avevano totalizzato un numero di ricerche simile (oltre 24mila per l'abbigliamento sportivo e oltre 25mila per la moda mare). Quest'anno, invece, si nota un interesse decisamente maggiore per l'abbigliamento sportivo, con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Gli occhiali da sole e i prodotti solari stanno dominando le ricerche con un incremento di interesse del 154% in entrambe le categorie, indicando una forte attenzione dei consumatori alla protezione dai raggi UV. Per quanto riguarda la preparazione alla prova costume, invece, gli integratori alimentari (+43%) e i prodotti per il corpo (+94%) sono in forte crescita.

Infine cresce la richiesta di valigie e trolley (+56%) e di zaini (+117%) rispetto all'anno precedente.

Prezzi

I prodotti per il corpo (-83%), le valigie (-18%) e l’abbigliamento sportivo (-10%) sono decisamente più economici rispetto al 2023. Al contrario, i costumi da bagno (+47%), gli occhiali da sole (+15%) e i prodotti solari (+7%) hanno registrato un aumento dei prezzi.