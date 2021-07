L’estrattore a freddo Elechomes è perfetto per preparare bevande dissetanti

L’estate è il periodo dell’anno in cui abbiamo a disposizione frutta e verdura pronta a rendere impeccabile ogni piatto e a colorare ogni ricetta. Oltre alle solite insalatone e paste fredde, possiamo variare il nostro menù con bevande dissetanti e piene di vitamine.

Con il caldo infatti, abbiamo bisogno di fare il carico di sali minerali e vitamine e gli estratti sono la soluzione ideale per fare una golosa pausa piena di energia durante la giornata.

Le ricette sono tante, pronte a rispettare ogni gusto, ma per realizzare un estratto a regola d’arte abbiamo bisogno dell’apparecchio giusto e quello della Elechomes fa al caso nostro.

L'estrattore con tecnologia di pressatura a freddo, conserva intatte le vitamine e le sostanze nutritive nel succo, rendendo la digestione più facile e veloce. La bassa velocità di 80 RPMs estrae i nutrienti, riduce al minimo l'accumulo di calore, l'ossidazione e mantiene inalterato il valore nutritivo.

Le 7 spirali spremono completamente la frutta e la verdura, producendo fino all’80-90% di resa così da separare perfettamente la polpa dal succo.

Il vassoio liscio permette di inserire la frutta con una barra di spinta per garantire che ogni pezzo, anche quello più piccolo, possa essere completamente premuto. L’apertura piccola è pensata per proteggere i bambini da ferite e possibili pericoli.

Il motore a bassa velocità da 150W oltre ad essere efficace, ha un suono inferiore a 60 dB ideale per preparare le bevande mattutine senza disturbare la famiglia.

Estremamente sicuro, l’

estrattore possiede un chip di protezione intelligente, che blocca automaticamente l'apparecchio dopo 20 minuti di utilizzo per garantire una maggiore durata.

Il design essenziale lo rende perfetto per integrarsi in ogni ambiente e in ogni cucina, anche in quelle più piccole grazie alle dimensioni ridotte. Facile da smontare, basta premere un pulsante e in pochi secondi grazie alla spazzola inclusa nella confezione possiamo rimuovere ogni residuo, inoltre, le parti lavabili possono essere pulite in lavastoviglie.