Idee regalo Electrolux: gli elettrodomestici da mettere sotto l’albero

Il Natale è sempre più vicino e se non sapete cosa regalare gli elettrodomestici sono la soluzione migliore! Tra questi, quelli della Electrolux permettono di avere tutto l’indispensabile per vivere la casa in modo smart.

Avete bisogno di ispirazione per un’idea regalo unica? Ecco alcuni apparecchi da mettere sotto l’albero

Purificatore d'aria Well A7

Caratterizzato da un design elegante e dal rivestimento personalizzabile in tessuto Kvadrat, Well A7 è il nuovo purificatore d’aria Electrolux ideale per essere appeso direttamente alla parete o posizionato sul pavimento in qualsiasi ambiente, e rendere immediatamente salubre l’aria domestica. Dotato di un esclusivo sistema di filtraggio a 5 stadi, questo purificatore dispone di una serie di filtri specifici, che permettono di personalizzarlo in base alle esigenze personali e stagionali. L’innovativa tecnologia di filtrazione antibatterica IONPURE cattura il 99.9% dei batteri e delle sostanze irritanti presenti nella stanza, mentre il filtro ai carboni attivi altamente poroso consente di intrappolare odori sgradevoli e gas. Grazie alla tecnologia Deep Filtration, i filtri forniscono una barriera efficace contro le particelle microscopiche, intrappolandone il 99,5%, fino 0.3μm. Programmabile direttamente dall’app Electrolux Wellbeing, Well A7 presenta infine l’esclusivo sistema 3D Air Distribution, che crea un movimento tridimensionale dell’aria in grado di raggiungere anche gli angoli più lontani, mantenendo un flusso naturale.

Stiratore verticale Refine 700

Refine 700 è il nuovo stiratore verticale Electrolux che assicura vestiti freschi ed impeccabili in pochi minuti. Refine 700 combina massima praticità, elevate prestazioni ed estrema semplicità di utilizzo, permette di distendere rapidamente le pieghe di ogni tessuto e di avere senza fatica capi sempre puliti e igienizzati, perché rimuove il 99,99% dei batteri. Lo stiratore è subito pronto all'uso in pochi secondi grazie ad una facile configurazione e a una tecnologia intuitiva: basta accenderlo, riempire d’acqua il serbatoio removibile e scegliere tra le due impostazioni di vapore. Non è necessario avere un'asse, perché i capi possono essere stirati con ottimi risultati anche appesi a una gruccia. Gli accessori in dotazione dello stiratore sono studiati per trattare tutti i tipi di capi: dalla spazzola, che agevola la pulizia anche dei tessuti più spessi, al guanto che protegge la mano dal vapore caldo e diventa utile borsa contenitore. Inoltre il cavo lungo tre metri consente di arrivare facilmente a trattare superfici alte come le tende senza doverle staccare.

Scopa ricaricabile senza sacco Well Q7-P

Agile e maneggevole, Well Q7-P è dotata di un’unità manuale integrata, con doppia maniglia: pensata per pulire superfici differenti, è facile da rimuovere dalla struttura principale senza dover premere alcun pulsante. Progettata per arrivare ovunque, la scopa ricaricabile Electrolux presenta un corpo flessibile che consente di arrivare agevolmente sotto mobili, letti o divani e illuminare grazie alla luce LED della spazzola anche angoli bui. L’impugnatura easy-grip e la distribuzione del peso ridotta rendono la pulizia più facile, sia che si utilizzi l’intero apparecchio, sia che ci si serva della sola unità removibile. Contraddistinta da un moderno design 2-in-1, l’ultima scopa cordless del brand svedese è dotata di un’unità mobile removibile, e garantisce performance di pulizia impeccabili grazie al sistema di filtraggio a 5 fasi. Well Q7-P è dotato inoltre di un innovativo rullo PowerPro in grado di rimuovere in solo colpo sia la polvere fine, sia le particelle più grandi. La maggiore velocità dell’aria assicura inoltre una pulizia 7 volte più potente con setole in nylon e poliestere molto morbide, perfette per pavimenti duri, il rullo della spazzola garantisce prestazioni eccezionali fin dalla prima passata, lasciando un effetto di lucidatura sui pavimenti duri.

Friggitrice ad aria E6AF1-4ST

Utilizzando poco o nessun olio, la nuova friggitrice ad aria Explore 6 permette di friggere, grigliare, arrostire e persino cuocere al forno. Risultati deliziosi, per tutta la famiglia, senza eccedere con l'olio. Un flusso di aria calda circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Grazie agli 8 programmi di cottura pre-programmati è possibile inoltre realizzare deliziose ricette sane in maniera facile. Utilizzare la friggitrice ad aria Explore 6 è facile e veloce, indipendentemente da cosa si desidera preparare: cupcake, pollo arrosto o verdure fritte. Caratterizzato da un'ampia capacità, l'apparecchio presenta un cestello rimovibile.

