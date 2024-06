Europei 2024: “Alexa, vai alla pagina del calcio”

L’evento calcistico più atteso dell’anno è iniziato. Grazie ad Alexa, l'assistente vocale di Amazon, e ad una Fire TV Stick gli utenti possono accedere alle partite e ai contenuti correlati semplicemente dicendo "Alexa, vai alla pagina del calcio”.

In attesa di scoprire se la Nazionale italiana manterrà il titolo o lo cederà a un'altra squadra, Amazon ha condotto uno studio con Ginger Comms per svelare aneddoti e curiosità sulle preferenze degli italiani in fatto di Europei.

Gli italiani e l’amore per il calcio, molto più di un semplice sport:

- L’87%, sia uomini che donne, dichiara di avere intenzione di seguire gli Europei quest'anno.

- Il 46% degli intervistati tra i 18 e i 29 anni dichiara di pensare di volersi dare malato almeno una volta durante l’evento calcistico per seguire le partite.

- Il 69% pensa che l’Italia raggiungerà le semifinali, seguita dalla Francia (66%) e dalla Germania (63%).

- La maggior parte degli italiani seguirà le partite a casa insieme alla famiglia (37%) o a casa di amici (36%).

- Il 34% utilizza i social media per seguire le proprie squadre preferite.

I 5 momenti più iconici nella storia del calcio europeo secondo i tifosi italiani:

- Il “cucchiaio” di Pirlo supera con disinvoltura il portiere inglese Joe Hart in uno scontro all'ultimo respiro nel 2012 (68,5%).

- Il gol di Zlatan Ibrahimovic contro l'Italia nel 2004 (63%).

- Mario Balotelli si toglie la maglietta e si mette in posa di sfida dopo aver segnato il secondo gol contro la Germania nel 2012 (61%).

- L'Italia passa alla finale dopo aver battuto la Russia al lancio di una monetina da cento lire nel 1968 (53%).

- Il magnifico gol dell'Olanda di Marco van Basten contro l'URSS nel 1988 (51%).

