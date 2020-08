Stirare in modo semplice e veloce con i nuovi ferri Electrolux

Stirare è faticoso, soprattutto in estate e non vi permette di dedicarvi alle attività che vi piacciono. Per avere un guardaroba senza pieghe Electrolux presenta due nuovi ferri da stiro che si adattano a tutti i tessuti con programmi personalizzati per distendere anche le pieghe più ostinate. Il ferro da stiro Refine 700 e la caldaia a vapore Refine 600 assicurano performance di stiratura sempre impeccabili in poco tempo.

Refine 600

Dotata di un serbatoio removibile XXL che contiene fino a 1200 ml di acqua distende tutte le fibre mantenendo i capi sempre morbidi e come nuovi. Caldo in soli 60 secondi, una volta scelto il programma il ferro applica la perfetta quantità di vapore in totale autonomia. Grazie al generatore di vapore con tecnologia ThermoBlock a carica continua, con un potente getto da 360°, Refine 600 rimuove le pieghe più ostinate anche sui tessuti spessi. La piastra anodizzata Resilium Ski 221 distribuisce il vapore in maniera uniforme. La caldaia a vapore Refine 600, è provvista di cartuccia SoftWater, con un indicatore per la sostituzione e funzionalità FlushClean.

Rafine 700

Il ferro da stiro Refine 700 è pratico e maneggevole protegge le fibre stiratura dopo stiratura. Dal jeans alla seta, dal lino al cotone, il ferro Refine 700 combina la giusta quantità di vapore e temperatura ideale per ogni tessuto, grazie anche alla piastra anodizzata Resilium Ski 500. La luce frontale con 4 LED bianchi, illumina le pieghe meno evidenti per eliminarle in una sola passata. Il nuovo modello Electrolux è ideale anche per stirare in verticale tende, completi e tessuti delicati. Infine, per inumidire i tessuti più rigidi con semplicità, basta selezionare la funzione nebulizzazione e il colpo di vapore extra. Per evitare la formazione di calcare Electrolux ha progettato un doppio sistema anticalcare che combina il filtro attivatore per addolcire l'acqua Soft Water Activator e la funzionalità di svuotamento acqua FlushClean in grado di mantenere il vapore pulito e delicato.

Estremamente sicuro, l’indicatore ThermoSafe segnala quando la temperatura della piastra è inferiore a 40°C e il ferro può essere riposto correttamente. Infine, il sistema di spegnimento automatico si attiva dopo 8 minuti di inattività.

Semplici da utilizzare i nuovi ferri Rafine 600 e Rafine 700 sono il segreto per stirare qualsiasi indumento e tessuto in totale sicurezza, con risultati impeccabili.