Risultati precisi e senza fatica con i nuovi ferri da stiro Electrolux

C’è sempre una piega che resiste al ferro da stiro e la soluzione al problema arriva da Electrolux: con il nuovo modello di ferro da stiro Refine 600 e la caldaia a vapore Care 500, infatti, stirare non è mai stato più facile!

Il ferro da stiro Refine 600 è comodo da usare, per capi subito pronti da indossare: il vapore viene distribuito in modo uniforme, per eliminare le pieghe dagli indumenti rapidamente e senza fatica. Non solo: la potenza del vapore, che arriva fino a 2500 W, permette un riscaldamento pronto a eliminare le pieghe in 30 secondi. Il sensore integrato segnala inoltre quando il ferro è incustodito e avvisa quando è caldo, aiutando così anche a tutelare e proteggere i più piccoli.

La piastra antigraffio GLISSIUM 175, sviluppata per maggiore precisione e sicurezza, e il sistema integrato anti-gocciolamento, pensato per ridurre al minimo il rischio di macchie d’acqua sui vestiti, rendono stirare con il ferro Refine 600 un’esperienza rilassante.

E anche con la caldaia a vapore Care 500, i risultati sono altrettanto impeccabili in men che non si dica. Il capiente serbatoio dell’acqua removibile da 1,2 litri consente di stirare vari indumenti senza che sia necessario riempirlo più volte. Dotata anch’essa della superficie antigraffio GLISSIUM 175, la caldaia distribuisce il vapore in modo da assicurare la massima scorrevolezza in ogni direzione, per un risultato unico.

E per evitare la formazione di calcare? Sia il ferro da stiro Refine 600 che la caldaia a vapore Care 500 sono dotate della soluzione FlushClean, che facendo scorrere l’acqua all’interno del ferro da stiro riesce ad evitare la creazione di residui e per una vita più lunga.

Le tecnologie studiate da Electrolux permettono di rendere agevole e leggera anche un'attività domestica noiosa e ripetitiva, con due soluzioni accuratamente studiate in ogni dettaglio che garantiscono risultati impeccabili.