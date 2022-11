Con la nuova Polti Vaporella Instant il vapore non si fa attendere

Una novità assoluta in tema di stiro: Polti presenta Vaporella Instant, il primo ferro da stiro con generatore di vapore a emissione istantanea. Grazie all’Instant Steam Technology, brevettata dall’azienda e unica nel settore, si elimina il ritardo nell’emissione del vapore, che uscirà istantaneamente alla pressione del tasto. Niente più tempi morti, dunque, per una praticità insuperabile e una grande potenza di erogazione.

Ne ha fatta di strada Polti Vaporella, nata nel 1978 grazie a un’intuizione che ha rivoluzionato le abitudini di stiratura e ha reso pratico e quotidiano un elettrodomestico fin ad allora riservato ad un utilizzo professionale.

Polti Vaporella Instant è frutto della Ricera e Sviluppo Polti, sempre impegnata a cercare soluzioni ad alte prestazioni per gli #homelovers che amano prendersi cura dei propri capi.

Composta da una doppia camera separata direttamente all’interno del ferro, questa tecnologia permette nella prima camera di riscaldare e trasformare l’acqua in vapore, e nella seconda di surriscaldarlo ulteriormente per farlo fuoriuscire dalla piastra e rilasciarlo immediatamente senza ritardo. Polti Vaporella Instant è anche bella da vedere, nella sua forma compatta dal design made in Italy si presta a essere utilizzata facilmente per essere pronta all’uso (meno di un minuto per il riscaldamento) in ogni momento e per tutti i tessuti: lana, seta, cotone, sintetici e jeans.