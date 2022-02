I regali per viziare i nostri mici nella Giornata Mondiale del Gatto

Un osservatore misterioso e molto curioso, elegante, indipendente, dallo sguardo ipnotico e dai lunghi baffi: tutto questo e molto di più, è il gatto! Anche se scelte con cura, le parole non sono mai sufficienti per definirlo perché questo animale, amato e venerato fin dall?antichità, vero padrone della casa e del nostro cuore, è talmente speciale da meritarsi una giornata interamente a lui dedicata. Il 17 febbraio 2022 infatti, ricorre la Giornata Mondiale del Gatto.

Al nostro fianco, nella missione di celebrare un compagno tanto attraente quanto esigente, c?è Amazon.it che offre moltissime proposte gourmet, accessori e soluzioni per prendersi cura del suo benessere. E dato che, come ogni membro della famiglia, anche il gatto ha i suoi gusti e preferenze, perché non prepararsi per tempo e sorprenderlo nella sua giornata di festa con un regalo davvero personalizzato?

Farlo è semplicissimo: su Amazon.it infatti è possibile creare, accedendo all?area Profilo del tuo animale domestico, un profilo dedicato al proprio amico peloso, per avere poi accesso a coupon, offerte e tanti suggerimenti indispensabili per assicurarsi una giornata ad alto tasso di fusa!

Su chi non ci convive, ma si limita ad ammirarlo da lontano, questo magnetico felino esercita da sempre un fascino irresistibile che si traduce in un numero infinito di gadget, fashion look e letture a tema, ma è proprio sui padroni (o aspiranti tali) che si manifesta il suo vero potere!

Nessuno resiste alla tentazione di compiacerlo con pappe stuzzicanti, giochini colorati e cuccette all?ultimo grido e, a maggior ragione in questa ricorrenza, non si fanno eccezioni.

Anche Alexa offre modi originali e divertenti per festeggiare il felino più popolare del web. Basterà dire ?Alexa, apri fai impazzire il mio gatto? per riprodurre miagolii e altri suoni che intratterranno il vostro amico a quattro zampe. Se invece non riuscite a trovarlo perché come sempre sceglie di dormire nei luoghi più improbabili, potrete chiedere ?Alexa, avvia trova il mio gatto? per riprodurre un richiamo e attirarlo fuori dal suo nascondiglio segreto. Se vi considerate i massimi esperti di questo animale elegante, dolce e bizzarro ma non ne avete mai abbastanza, potete scoprire tante altre curiosità semplicemente domandando ?Alexa, dimmi un aneddoto sui gatti? oppure ?Alexa, dimmi curiosità sui gatti?. Infine, per chi vuole combattere lo stress accarezzando in tranquillità il proprio gatto sul divano, con un tè caldo e una morbida coperta, basterà chiedere ad Alexa di riprodurre la playlist di Musica rilassante per gatti.

Vediamo ora le idee regalo divertenti e originali per viziare i nostri amici pelosi e festeggiarli nella Giornata Mondiale del Gatto!

Albero tiragraffi per gatti XL con doppia cuccia di Amazon Basics

Scoprilo su Amazon.it

Tappetino per ciotole antiaderente e impermeabile di Eono

Scoprilo su Amazon.it

Tiragraffi a forma di Console da DJ di Suck UK

Scoprilo su Amazon.it

Set da gioco indoor per gatti con 21 pezzi di WeFine

Scoprilo su Amazon.it

Selezione di carni in salsa di Lifelong

Scoprilo su Amazon.it

Localizzatore GPS per gatti di Tractive

Scoprilo su Amazon.it

Materassino da parete per gatti di LucyBalu

Scoprilo su Amazon.it

Lettiera pieghevole per gatti con vassoio estraibile

Scoprilo su Amazon.it

Borraccia d?acqua in acciaio inox con orecchie di gatto di Boao

Scoprilo su Amazon.it

Orologio da parete in vinile con gatti di Instant Karma Clocks

Scoprilo su Amazon.it

Gatti tutta la vita - Agenda 2022 con leggende, curiosità e miti sui gatti di Paper Secrets

Scoprilo su Amazon.it