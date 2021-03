Festa del papà: portaoggetti in legno per avere tutto a portata di mano

I papà vanno sempre di corsa e la mattina rischiano di dimenticare chiavi o telefono a casa. Per laun regalo utile che gli permetterà di uscire con tutto ciò che gli serve è la stazione di carica in legno

Realizzato in legno massiccio di frassino, il portaoggeti è un elemento d’arredo elegante adatto ad ogni ambiente. I materiali di qualità e la lavorazione artigianale fanno della stazione un complemento d'arredo raffinato in grado di impreziosire ogni stanza.

La finitura liscia e la superficie trattata con uno speciale olio protettivo per il legno, protegge il prodotto da umidità o secchezza, previene qualsiasi tipo di danni, conferisce al legno un bellissimo colore e preserva gli oggetti.

Facile da montare è dotato di comodi ripiani e aperture per cavi per ricaricare facilmente lo smartphone, inoltre, si trasforma in un comodo supporto per telefono per guardare video a lungo o visualizzare altre informazioni sullo schermo.

Con questa stazione tutti gli accessori saranno sempre a portata di mano senza correre il rischio dimenticare oggetti preziosi!