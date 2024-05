Festa della Mamma: le idee regalo di Dyson, Celly, Skechers, Nilox e illycaffè

In vista della Festa della Mamma, Dyson, Celly, Skechers, Nilox e illycaffè hanno selezionato alcune idee regalo speciali per celebrare le mamme con stile e praticità.

Una selezione di proposte innovative pensate per venire incontro alle specifiche esigenze di ognuna in tutti i campi della vita quotidiana: dal lavoro al tempo libero, dalla cura della persona alle tecnologie più smart per lo sport e la casa.

Di seguito troverai tutti i prodotti suddivisi per brand (Dyson, Celly, Skechers, Nilox e illycaffè).

Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait

Dyson Airstrait è la nuova piastra che consente di lisciare i capelli da bagnati ad asciutti con l'aria, liberi da danni da calore e lamine calde. La piastra è in grado di adattarsi a diversi tipi di capelli consentendo di ottenere uno styling liscio naturale, con corpo e movimento, e mantenendo allo stesso tempo la forza e l'aspetto sano dei capelli. La ciocca è inserita tra due bracci: da questi fuoriesce un flusso d'aria ad alta pressione angolata con precisione, che viene spinto verso il basso e verso i capelli, per asciugarli e lisciarli contemporaneamente, con un unico strumento. È, inoltre, dotata di controllo intelligente del calore, arrivando a 16 misurazioni della temperatura al secondo per evitare danni da calore estremo e proteggere la naturale lucentezza dei capelli.

Prezzo: 499 euro

Scopri i prodotti Dyson su Amazon

Smartwatch Celly

Trainerround2 è l'alleato ideale per le mamme che amano tenersi in allenamento. Il dispositivo combina la funzione di chiamata integrata, per fare e ricevere chiamate direttamente dal polso, senza dover cercare il telefono quando si è in movimento, alla possibilità di monitoraggio dei progressi e dello stato di salute. Disponibile in due colorazioni, nero e rosa.

Prezzo: 49,99 euro

Scopri i prodotti Celly su Amazon

Sneaker Skechers

Stile atletico abbinato al comfort, Skechers Hands Free Slip-ins: Bobs Sport Squad Chaos - In Color sono le calzature ideali da indossare nei momenti fitness e nel quotidiano. Dotata di esclusivo design Heel Pillow che consente di indossare la scarpa senza doversi piegare né doverla allacciare, questo modello presenta una tomaia in maglia ingegnerizzata con lacci elasticizzati e una soletta ammortizzata Skechers Memory Foam.

Prezzo: 70 euro

Scopri i prodotti Skechers su Amazon

Bande elastiche Nilox

Ideali per le mamme più atletiche, che amano allenarsi in casa o al parco, il set di bande di resistenza di Nilox aiuta a rafforzare i muscoli di tutto il corpo per migliorare la stabilità generale ed è composto da 4 bande elastiche in gomma naturale elasticizzata antiscatto, con diversi livelli di resistenza: 6-15 kg, 11-29 kg, 15-38 kg e 22-56 kg. La confezione include, oltre a una comoda borsa da viaggio e a una guida all’allenamento, anche due manici in schiuma con moschettoni in acciaio, due cinturini alla caviglia in velcro e un ancoraggio per porta.

Prezzo: 59,95 euro

Scopri i prodotti Nilox su Amazon

Macchina da caffè illy

Per le mamme amanti del caffè e attente alle novità di design, la Y3.3 è la soluzione perfetta: una macchina che offre un’esperienza d’uso facile e intuitiva, sintesi perfetta tra estetica e praticità. Le sue linee essenziali, disegnate dall’architetto Piero Lissoni, racchiudono in poco spazio le funzionalità dei tasti push, per preparare espresso e caffè all’americana, e la tecnologia anti spreco che spegne la macchina dopo pochi minuti di inattività. La Y3.3 è disponibile, oltre al verde chiaro, anche in rosso, azzurro amalfi, arancio, giallo, bianco e nero.

Prezzo: 99,00 euro

Scopri i prodotti illy su Amazon