I film che ogni madre dovrebbe vedere in compagnia dei figli

Con la festa della mamma ormai alle porte, è arrivato il momento di pensare al regalo perfetto e ad organizzare una giornata da poter passare in sua compagnia.

Riuscire a farle un dono in grado di accontentarla non è semplice, bisogna farsi guidare dall'istinto e dalle sue passioni. Le mamme di oggi sono appassionate di tecnologia, amano leggere un buon libro, regalo che non tramonta mai, come anche gli elettrodomestici per le piccole esigenze quotidiane. Se si vuole stupirla allora il fai da te è la soluzione giusta o se basta il pensiero è possibile scegliere un regalo conveniente e di effetto.

La festa della mamma non è solo la ricerca del regalo giusto, ma è anche l'occasione per condividere una giornata insieme. Le attività da svolgere in compagnia sono tante, ma che ne dite di un bel film da vedere insieme per divertirsi o commuoversi? Ecco una piccola selezione di pellicole che non potete proprio lasciarvi sfuggire.

Per passare alcune ore in allegria: Mamma Mia

Una madre, una figlia, tre possibili padri sono gli ingredienti del film del 2008. L'adattamento cinematografico dell'omonimo musical scritto da Catherine Johnson e diretto da Phyllida Lloyd, vanta un cast d'eccezione che va dalla bravissima Meryl Streep, ad Amanda Seyfried, fino a Pierce Brosnan e Colin Firth. La pellicola basata sulle musiche intramontabili degli ABBA racconta il passato che ritorna nella vita di una madre proprio quando la figlia sta per sposarsi! La protagonista Donna, riesce a dosare in maniera ponderata i racconti delle sue trasgressioni giovanili con la saggezza derivata dall'esperienza della maternità.

Allegro, spensierato e divertente è il film perfetto da vedere se avete voglia di trascorrere un paio di ore con leggerezza, ballando e cantando a squarciagola sulla colonna sonora del gruppo svedese. Per sognare ad occhi aperti, i meravigliosi paesaggi della Grecia, vi trasporteranno sulle spiagge assolate dell'isola in un contesto vacanziero.

Un film intramontabile: Piccole donne

In qualsiasi versione lo vogliate vedere, il film Piccole donne è un grande classico che va visto almeno una volta nella vita, poi in compagnia della mamma è un must. La pellicola tratta dall'omonimo libro di Louise May Alcott è imperdibile nella versione del 1994 diretta dalla regista australiana Gillian Armstrong con Winona Ryder, Gabriel Byrne, Christian Bale, Susan Sarandon, Kirsten Dunst e Claire Danes. Il film ambientato nel New England racconta la storia di Marmee costretta ad allevare da sola quattro figlie mentre il marito è in guerra. Jo vivace e trasgressiva, Meg tranquilla e pacata, Beth fragile e Amy romantica e sognatrice, crescono e maturano sotto l'ala protettiva della madre che le guiderà nella ricerca della bontà e dell'indipendenza.

Romantico e commovente è il film perfetto da gustarsi in un tranquillo pomeriggio in compagnia di tutta la famiglia perché insegna come la forza e il coraggio di una madre sono indistruttibili anche nei momenti di difficoltà.

Un classico: Nemiche amiche

Uscito nel 1998, Nemiche amiche è in assoluto uno dei film più commoventi di tutti i tempi, impossibile non vederlo in compagnia della mamma. Diretto da Chris Columbus, le protagoniste sono Julia Roberts, nei panni di Isabel e Susan Sarandon in quelli di Jackie. Isabel odiata perché ha portato via il marito a Jackie e il padre ai figli, ha con questi ultimi un rapporto altalenante. La situazione cambierà quando Jackie scoprirà di essere malata di cancro e cercherà, nei pochi mesi che ha ancora a disposizione, il modo migliore per lasciare ai suoi figli gli insegnamenti più importanti e fare di Isabel un guida in grado di amarli e aiutarli nei momenti più importanti della loro vita.

Perfetto se siete romantiche e vi piacciono i film in grado di emozionarvi, lacrime e risate vi accompagneranno nel corso di tutta la pellicola. Ideale da vedere in compagna della mamma per avere la certezza che se anche tutto cambia lei ci sarà sempre.

Per affrontare insieme l'adolescenza: Sirene

Il film del 1990 a distanza di anni rimane una pellicola attuale. Diretto dal regista Richard Benjamin, con protagonisti Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder, e Christina Ricci si basa sull’omonimo romanzo del 1986 di Patty Dann. La protagonista è Flax, una donna bella, decisa ma esuberante. Madre di due figlie abituate a seguirla in tutte le sue avventure e ad accettare tutti i suoi amori. Quando arriva un aspirante fidanzato simpatico, bravo, praticamente l'uomo perfetto per la madre, sperano in una sistemazione definitiva.

È il film che tutte le adolescenti, ma anche le figlie più grandi, devono vedere in compagnia della mamma, per analizzare le diverse sfaccettature del rapporto madre figlia.

Una commedia spensierata: Quel pazzo venerdì

Remake del classico Disney “Tutto Accadde un Venerdì”, è una pellicola frizzante adatta a tutta la famiglia. Il film diretto da Maark Waters vede nel cast Jamie Lee Curtis e una Lindsay Lohan agli esordi. Le protagoniste sono Tess, madre psicologa in carriera e Anna un'adolescente amante del rock. In disaccordo su tutto, dopo una furibonda lite in un ristorante cinese, grazie a due biscotti della fortuna magici entrano l’una nei panni dell’altra. Le due protagoniste cercheranno una soluzione ai loro conflitti, sperimentando in prima persona le rispettive vite e i problemi quotidiani.

La commedia con la sua allegria e spensieratezza affronta i conflitti e le inevitabili incomprensioni che possono nascere tra madre e figlia soprattutto nel periodo dell'adolescenza. Da vedere per capire insieme le rispettive difficoltà.

Per indagare il rapporto madre figlio: La prima cosa bella

Il film del 2010 diretto da Paolo Virzì, interpretato da Micaela Ramazzotti, Valerio Mastrandrea e Claudia Pandolfi, parla del difficile rapporto e dell'amore contrastato tra una madre eccentrica e i figli. In una serie di flashback, viene racconta la storia di Anna Michelucci, eletta mamma più bella in uno stabilimento balneare nell'estate del 1971 e del difficile rapporto con il figlio Bruno. Il ragazzo, si lascia convincere delle maldicenze dei compagni sui facili costumi della madre, tanto da troncare in adolescenza ogni relazione con la donna. L'occasione di ritrovarsi si ripresenta, quando la donna, allo stadio terminale di un cancro, sta per morire.

La commedia drammatica, piena di emozioni è ideale da vedere in compagnia dei figli maschi per capire e analizzare il rapporto madre figlio.

