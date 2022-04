Festa della mamma: undici regali unici sotto i 30 Euro

Si avvicina la festa della mamma, uno dei tanti momenti in cui dedicare un pensiero speciale e, perché no, un bel regalo alle nostre mamme. Spesso però, tra quello che vorremmo e quello che possiamo c?è grande differenza: d?altronde chi è che non vorrebbe regalare una Porsche alla propria madre? Ma in quanti possono farlo davvero?

Proprio per questo abbiamo pensato a undici diversi regali per la festa della mamma, tutti sotto i 30 euro e che stupiranno la vostra mamma senza pesare sulle vostre finanze!

Bracciale in argento Sterling

La prima idea regalo per la festa della mamma è il bracciale di Amberta, marchio italiano specializzato nella produzione di prodotti in argento sterling e oro, un gioiello raffinato, leggero (larghezza 3 mm, peso 0.98 g.), comodo da indossare e molto sottile. Realizzato in argento Sterling 925 senza nichel e ipoallergenico, solido e di ottima qualità, questo bracciale ha una chiusura a moschettone resistente e stretta per evitare che tessuti e capelli ci si impiglino, una catena barbazzale doppia e la certificazione di autenticità e qualità.

?Mamma, scriviamo la tua storia?: il diario per la mamma

L'idea di questo libro è davvero suggestiva: tante le domande al suo interno, in cui la nostra mamma potrà annotare, secondo schemi prestabiliti e suggerimenti di idee, i ricordi passati e gli aneddoti di vita vissuta, così che la sua storia possa essere tramandata nel tempo. Un'idea regalo veramente unica nel suo genere, con domande che spaziano dalla famiglia d?origine ai primi ricordi, dagli amici ai viaggi, per arrivare alla nuova famiglia e alle nuove generazioni.

Un regalo dolce e originale per conoscere la vita della nostra mamma e tramandarne il racconto; un libro prezioso, tutto da scrivere, in cui raccogliere e conservare storie e ricordi di famiglia.

Borsa a mano casual

Questa borsa è un regalo perfetto per la festa della mamma ed un?ottima soluzione per rapporto qualità/prezzo. Con ottime rifiniture e dallo stile casual ma raffinato, questa borsa è disponibile in 5 colori diversi (blu, rosso, grigio, nero e kaki) e ha un?impugnatura a goccia molto robusta, una tracolla interna da 130cm, un gancio con fiocco removibile e una chiusura a cerniera. Inoltre, è abbastanza compatta (circa: 28 cm * 19 cm * 11 cm) ma comoda e capiente, è realizzata in pelle sintetica di alta qualità con delicati accessori in metallo, ed è dotata di 2 tasche principali, 2 tasche interne con zip, 1 tasca per il telefono e 1 tasca portadocumenti.

C'era una volta ? confezione regalo di tisane assortite

Per i più nostalgici abbiamo pensato alla scatola di tisane firmate ?C?era una volta?: ottime tisane dai nomi suggestivi, che riportano alle favole che la mamma ci raccontava quando eravamo bambini. Le varietà di infusione sono cinque: Bella Addormentata (melissa e camomilla), Mago Merlino (liquirizia, anice e finocchio), Sogno di Cenerentola (arancio e honeybush), Bacio di Biancaneve (mela e cannella) e Genio della Lampada (limone e zenzero). La confezione è curata in ogni singolo dettaglio, tanto che ogni filtro è imbustato singolarmente e dotato di un?apposita linguetta di cartone, con cui si può fissare al bordo della tazza. Un regalo di gusto e di stile.

Set di candele profumate 100% naturali

Questo set si compone di 4 candele profumate, realizzate in cera di soia naturalmente biodegradabile e pura al 100% (93% di pura cera di soia naturale e 7% di olio essenziale) e con diverse fragranze. L'anima in cotone organico senza piombo non produce fumo nero e aiuta la candela a bruciare completamente, prolungando così il tempo di combustione ed evitando sprechi. Il set comprende 4 fragranze diverse (lavanda, fresia, vaniglia francese e rosmarino) e le candele sono confezionate in barattoli di latta decorati con bellissimi motivi artistici a mandala, così che, dopo la completa combustione, le lattine potranno essere riutilizzate per decorare l?ambiente, conservare oggetti o come vasi per cactus e piccole piante grasse.

Custodia per laptop Amazon Basics ? diversi colori e misure disponibili

Questa custodia per laptop è perfetta per proteggere il pc da polvere, urti e graffi sia a casa che in viaggio: è realizzata in neoprene di ottima qualità ed è imbottita e dotata di cerniera superiore così da poter estrarre rapidamente il dispositivo.

Dal design sottile, questa custodia si distingue per la cura delle rifiniture, è ben imbottita e risulta morbida al tatto: ad un prezzo veramente competitivo offre una protezione completa per il macbook o il pc portatile.

Moleskine sticky notes

Queste etichette adesive sono un must have per tutti gli amanti delle Moleskine e, più in generale, dell?organizzazione. Di diverse forme e colori, risultano morbide al tatto; inoltre si staccano e si riattaccano facilmente, così da poter essere spostate più volte.

Perfette per integrare gli appunti sull?agenda o sul calendario, daranno un tocco di colore agli impegni delle mamme, per un?organizzazione sempre al top.

Mouse wireless rosa

Questo mouse wireless è un?idea regalo pratica e di stile per la festa della mamma: silenzioso e molto funzionale, ha una rotellina di scorrimento che consente una navigazione semplice e fluida e 3 livelli DPI regolabili per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo. È solido ed ergonomico e risulta compatibile sia con Windows che con Mac. Inoltre, offre tutta la comodità di una connessione wireless, grazie al mini-ricevitore USB a scomparsa, ed un?ottima portabilità, dovuta alla dimensione e all?assenza di cavi.

Pro: si può riporre l'adattatore nel vano batteria, durata eccezionale della batteria (ne necessita una sola di tipo stilo AA), si può spegnere grazie al microinterruttore.

Contro: non emergono criticità dalle recensioni online.

Planner Settimanale Mr. Wonderful

Planner settimanale da scrivania colorato e personalizzabile, perfetto per organizzarsi e tenere sempre d?occhio gli impegni della settimana. Può essere utilizzato in qualunque momento, grazie all?assenza di mesi e giorni prestabiliti e ogni pagina, oltre ai giorni della settimana, presenta uno spazio aggiuntivo dover poter inserire ulteriori annotazioni; inoltre, nelle ultime pagine troverete degli sticker colorati per personalizzare ulteriormente la vostra agenda.

Realizzato con carta resistente, questo planner è ottimo per annotare e pianificare appuntamenti, attività ed impegni lavorativi e familiari.

L'agenda dei conti di casa ? il kakebo

Il kakebo è uno strumento di origine giapponese che consente di gestire in modo ottimale il budget di casa, aiutando a riflettere sulle abitudini di spesa e a individuare i punti critici su cui intervenire. Strutturato come un'agenda in cui registrare le entrate e le uscite economiche, il kakebo permette di monitorare, giorno per giorno, la contabilità domestica, insegnandoti come risparmiare in modo semplice ma efficace. Il libro offre anche consigli pratici e motivazionali per migliorare nella gestione dei soldi e arrivare a fine anno con un bilancio gratificante.

Libro ?Le mamme ribelli non hanno paura?: l'avventura di essere mamma

Concludiamo la rassegna con un?idea pensata per le giovani mamme. Un libro sull'avventura di essere madri, raccontata come mai prima di ora.

L? autrice è Giada Sundas, una delle mamme più famose del web, che debutta con il suo primo romanzo. L?opera è concepita come un regalo per la figlia di Giada, perché possa scoprire un giorno come è venuta al mondo, da quale amore, da quali errori, da quali scelte. Una storia sulla maternità, quella vera. Un libro intelligente ed ironico ma, al contempo, commovente e riflessivo.

