5 regali perfetti per stupire la propria mamma

Mancano ormai pochi giorni alla Festa della Mamma e trovare il regalo giusto che rappresenti l’essenza della persona più importante della nostra vita non è impossibile. Grazie ai prodotti cool e innovativi di SharkNinja la sorprenderemo per esempio con il nuovo asciugacapelli e multistyler FlexStyle all – in - one firmato Shark Beauty, leader innovativo nel settore della cura della persona, oppure con i device per la cura della casa firmati Ninja. Prodotti unici, dalle alte prestazioni e dalla tecnologia vincente che sorprenderanno la propria mamma e soddisferanno tutte le sue esigenze.

Vediamo quindi 5 idee regalo perfette per la Festa della mamma, perché sceglierli e le principali caratteristiche.

Lo Styler e Asciugacapelli Shark FlexStyle

Un potente asciugacapelli e versatile styler per arricciare, lisciare e volumizzare tutti i tipi di capelli di tutte le mamme. Grazie ai 5 accessori inclusi nel set, sarà possibile ricreare tantissime pettinature diverse, come quelle delle celebrities che hanno scelto Shark Beauty in occasione della Notte degli Oscar, come Vanessa Hudgens.

Con una semplice rotazione si trasforma da asciugacapelli a styler e può essere appunto utilizzato in due modalità differenti: asciugacapelli (con concentratore e diffusore) e come styler con gli appositi accessori. Il nuovo Shark FlexStyle comprende, infatti due cilindri auto avvolgenti, per onde facili da creare in pochi secondi; una spazzola piatta, che liscia e dona luminosità ai capelli mentre li asciuga; una spazzola ovale, per donare volume ed elasticità ai capelli; un diffusore che solleva e definisce i ricci naturali e un concentratore, per perfezionare l’asciugatura e la piega. Questo è il prodotto adatto a tutti i tipi di capelli ed è stato progettato per garantire a tutte le persone uno styling professionale, indipendentemente dal loro modo di essere.

La Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone da 7,6L

Non è una semplice friggitrice ad aria ma molto di più: con le sue 6 modalità di cottura (Max Crisp, arrosto, al forno, per riscaldare, essiccare e per la frittura ad aria) e, grazie alla funzione SYNC, permette di cuocere 2 pietanze in 2 diversi modi, ultimando entrambe le cotture nello stesso momento per realizzare pasti deliziosi in pochissimo tempo. Per le famiglie numerose, invece, è possibile raddoppiare il numero di porzioni grazie alla funzione MATCH.

La Friggitrice ad Aria Ninja consuma molto meno rispetto ai forni tradizionali (68l classe A e 71l classe A+), permettendo di risparmiare sulla bolletta fino al 75% per ogni cottura. Infatti, friggere ad aria costa meno di 10 centesimi per 15 minuti di utilizzo (in base ai valori ARERA 3° trimestre del 2022). Inoltre è fino al 75% più veloce rispetto ai forni ventilati (Testato rispetto a bastoncini di pesce e salsicce, incluso il preriscaldamento) e permette di gustare tutti i fritti con un 75% di grassi in meno (Testato rispetto a patatine tagliate a mano e fritte in olio bollente).

Il Frullatore 3 in 1 Ninja PowerBase

Caratterizzato dal sistema all-in-one per preparazioni sempre perfette, questo frullatore dispone di una base da 850 watt che alimenta tre dispositivi – uno sbattitore, un frullatore a immersione e un tritatutto. Basta cambiare semplicemente i diversi attacchi ultraleggeri per lavorare, mescolare, impastare, miscelare e tritare.

È caratterizzato da diversi livelli di velocità, 2 per il frullatore ad immersione e 5 per lo sbattitore e grazie alla PowerBase riconosce ogni accessorio e offre regolazioni della velocità ottimizzate. Il frullatore Ninja PowerBase dà ampia scelta nel cucinare ciò che si preferisce: da minestre, salse e impasti di torte a panna montata e verdure finemente tritate. Il motore Smart Torque, infatti, permette di lavorare miscele diverse.

Il Robot Aspirapolvere Shark AI 360 con Autosvuotamento

L’elettrodomestico per chi vuole godersi dei momenti di relax e non pensare alla pulizia della propria casa. Grazie alla navigazione laser AI a 360° si muove autonomamente per tutta la casa e pulisce fino al riempimento del contenitore raccogli polvere integrato, per poi tornare alla base senza sacco e svuotarsi da solo. La base Anti-Allergen Complete Seal trattiene il 99,9% della polvere e degli allergeni all’interno della capiente base, mentre la tecnologia antigrovigli Anti Hair Wrap rimuove peli e capelli dalla spazzola durante la pulizia.

Usando l’app SharkClean, inoltre, si può programmare in anticipo la pulizia della casa e con la modalità UltraClean si possono selezionare aree molto frequentate e stanze specifiche, ottenendo una pulizia dei tappeti migliore fino al 30% (Rispetto al passaggio unico con RV2500SEU, testato con sabbia su moquette bouclé e tappeto a pelo lungo). Infine, con Amazon Alexa o l’Assistente Google si può azionare la pulizia tramite il controllo vocale con un’autonomia fino a 120 minuti su pavimenti duri.

Macchina da gelato Ninja Creami

La scelta perfetta che ti permette di trasformare tutto, o quasi, in gelato e molto altro! Grazie ai 7 programmi preimpostati è possible creare e personalizzare gustose prelibatezze: dal gelato artigianale all’italiana al sorbetto, passando per smoothie, gelato light, frappè ed extra.

Inoltre, questa macchina da gelato è facilissima da usare, è dotata di 3 cestelli per dessert, per fare fino a 1,4 litri di gelato e preparare fino a 3 gusti diversi per volta, e ti permette di personalizzare il gelato come più preferisici: poco zucchero, senza latticini, vegano e molto altro!

