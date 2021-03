Festa della donna, i regali più divertenti per le ragazze

La festa della donna è un’occasione per trascorrere del tempo in compagnia delle figlie, ma anche un modo per fare un piccolo pensiero alle giovanissime che da poco sono entrate nell’età adulta.

Anche se la mimosa è il simbolo per eccellenza, per le ragazze il regalo giusto deve essere divertente e originale. Vediamo insieme qualche idea.

Chiavetta usb

Le ragazze sono sempre super connesse e attente alle ultime innovazioni tecnologiche. Per avere la loro musica preferita sempre con sé, ma in modo divertente, la chiavetta Usb di Wonder Woman è il regalo ideale. Curata nei minimi dettagli riproduce alla perfezione il personaggio della Comics simbolo della forza e del potere delle donne. La penna Usb memorizza, conserva e trasferisce file di tutti i formati ed è compatibile con i sistemi Windows, Linux e Mac. Realizzata con materiale resistente in gomma, è disponibile con 8, 16 e 32 Gb, per avere sempre tutto a portata di mano.

Pro. Curata nei dettagli.

Contro. Per alcuni non è velocissima nel trasferimento dei dati.

Beauty da zaino

Per le adolescenti che si stanno avvicinando al make up, un modo per avere l’indispensabile sempre a portata di mano è il beauty e questo modello super colorato è la scelta ideale per le giovanissime. La trousse con fondo panna è caratterizzata da disegni e scritte che conquisteranno le ragazze attente alle ultime tendenze. Realizzata in poliestere impermeabile, è leggera, resistente e facile da mantenere pulita. La forma pratica e compatta permette di avere la trousse nello zaino o in una tracolla midi per ritoccare il make up tra un impegno e l’altro. La fascetta laterale permette di trasportarla comodamente senza correre il rischio di farla cadere.

Pro. Carina e capiente.

Contro. Inizialmente l’odore è un po’ intenso,

Powerbank unicorno

Le ragazze difficilmente riescono a stare lontane dallo smartphone, per averlo sempre carico anche fuori casa, un regalo perfetto per la festa della donna è il powerbank, se poi è a forma di unicorno, non potranno resistere. L’animale mitologico trendy e simpatico è perfetto da avere in borsa o nello zaino. Il caricabatteria ad unicorno bianco, con la criniera rosa e il corno multicolor, ha la batteria agli ioni di litio di 2600 mAh, permette di caricare ogni tipo di smartphone più volte consecutive. Dotato di cavetto e di uscita usb, può essere usato in ogni momento e grazie alle dimensioni ridotte è facile da avere sempre con sé.

Pro. Carica bene ed è ben fatto.

Contro. Per alcuni è un po’ pesante e grande.

Alcune ragazze amano appuntare i loro pensieri o dare libero sfogo alla loro creatività attraverso i disegni. Per lasciarle libere di esprimere la loro fantasia, il quaderno in pelle è il regalo perfetto. Il modello è ideale per le più romantiche grazie al disegno in rilievo che raffigura una Butterfly Girl. Il materiale morbido e resistente è ideale da avere nello zaino. Le pagine in carta Craft, sono pensate per scrivere o disegnare con i pennarelli senza macchiare la pagina successiva. Grazie alla struttura ad anelli, è possibile aggiungere i fogli o togliere pagine preziose.

Pro. Semplice, compatto e curato nei dettagli.

Contro. Per alcuni clienti gli anelli sono un po’ piccoli.

Le ragazze amano farsi i selfie e le foto in compagnia delle loro amiche. Per imprimere il momento e avere il ricordo sempre con sé, un’idea regalo è la stampante per telefono. Il modello permette di stampare le foto in modo istantaneo da qualsiasi smartphone, facile da usare, basta posizionare il telefonino sulla stampante fotografica, premere il pulsante, ruotare la manopola, estrarre la pellicola e in un attimo si avrà il formato cartaceo dell’immagine. L’accessorio completamente privo di batteria non ha bisogno di alcuna connessione Bluetooth o Wi-Fi. Per avere foto impeccabili è possibile modificare le immagini, aggiungere il filtro preferito e perfezionare la foto prima di stampare.

Pro. Pratica da usare.

Contro. Per alcuni utenti la stampa è un po’ scura.

Portapenne

Per le ragazze che vogliono essere sempre trendy e alla moda anche a scuola il portapenna è un accessorio indispensabile e il set formato da quattro astucci è ideale per avere un look diverso ogni giorno. Disponibile in 3 versioni: sui toni del verde e del bianco con simpatiche scritte e cactus per le amanti della natura, con stampa con deliziosi fiori per le più romantiche e un set in stile vintage per chi ama l'old style, accompagna ogni ragazza anche nel tempo libero. Il tessuto in tela con rivestimento interno liscio, è resistente e lavabile, grazie alla cerniera il contenuto rimarrà all’interno senza correre il rischio di perderlo. Versatile e alla moda può essere usato come un astuccio portapenne o come un beauty per il make up.

Pro. Il materiale è resistente.

Contro. Per alcuni utenti il portapenne non è molto capiente.

Cuffie wireless

Alle ragazze piace ascoltare la musica, e per farlo in ogni momento della giornata senza disturbare nessuno, il regalo imperdibile per la festa della donna, sono le cuffie wireless. Leggere e confortevoli, sono realizzate in morbida schiuma proteica per garantire il massimo comfort anche dopo averle indossate per diverse ore. La fascia ergonomica e regolabile assicura un alto livello di vestibilità, una volta terminato l'utilizzo possono essere piegate per risparmiare spazio e portarle sempre con sè. Dotate di microfono integrato di alta qualità, è possibile rispondere alla chiamata in pochi secondi senza tenere il telefono, con una distanza di connessione Bluetooth di circa 10 metri, mentre i pulsanti permettono di passare facilmente tra brani e chiamate. Disponibile in diversi colori, non resta che scegliere quello preferito da vostra figlia o nipote.

Pro. La qualità del suono è ottima.

Contro. Per alcuni utenti le cuffie si scollegano facilmente con il Bluetooth.

Orologio

Semplicità ed eleganza sono i tratti distintivi di questo orologio che di sicuro verrà apprezzato dalle giovanissime che non vedranno l'ora di indossarlo nel tempo libero o in un'occasione speciale. Il modello con quadrante bianco e cinturino rosa gold, ha uno stile minimalista, raffinato e si adatta ad ogni look. I materiali di qualità sono curati nei particolari per unire stile e resistenza, il cinturino intercambiabile, si adatta perfettamente al polso per restituire una sensazione piacevole e confortevole. Impermeabile fino a 3 metri resiste alla pioggia e agli spruzzi d'acqua ma non all'immersione.

Pro. L'orologio è bello e comodo da indossare.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Piastra per capelli

Avere i capelli sempre in ordine è il desiderio di ogni ragazza e con la piastra per capelli le farete di sicuro felici, questo modello assicura un look impeccabile con una sola passata perché permette di avere con un solo gesto capelli superlisci o mossi. Il rivestimento in ceramica "Silk Effect", offre una distribuzione uniforme del calore, assicura la protezione dal calore e una perfetta scorrevolezza donando luminosità ai capelli, anche quelli opachi e spenti. Con 5 livelli di temperatura tra i 150°C e i 230°C, realizzare morbide onde o un effetto straight sarà un gioco da ragazzi!

Pro. Raggiunge la temperatura in pochi secondi.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Lampada

Per le ragazze che amano viaggiare e non vedono l'ora di scoprire posti sempre nuovi, un regalo irrinunciabile per la festa della donna è la lampada a forma di mappamondo. Ideale come elemento d'arredo, la lampada diventa un utile strumento d'apprendimento per scoprire la geografia del mondo e per ripassare una lingua straniera grazie alle scritte in inglese. Realizzata con una base ad anello rinforzata con gomma antiscivolo per una maggiore stabilità e un’asta in nylon resistente per garantire una maggiore durata ha un diametro di 30 cm e un’altezza di 40 cm. Il globo in polistirene antiurto ruota sul proprio asse e al suo interno ha una lampadina LED a basso consumo. Disponibile in diversi colori, dal rosa, all'azzurro fino al rosso per adattarsi ad ogni ambiente.

Pro. Il mappamondo è bello e di design.

Contro. Per alcuni non è stato semplice montarlo.

