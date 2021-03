Amazon celebra la festa della donna con uno store dedicato alle imprenditrici

Marzo è il mese dedicato alle donne e ancheha deciso di celebrare le imprenditrici che hanno scelto di avviare una loro attività online.

L’E-commerce fino al 31 marzo dedica un’intera vetrina ai loro prodotti, in cui la creatività e l’intuito delle donne viene messo in primo piano. In questo spazio interamente dedicato a loro possiamo conoscere la storia di chi ha avuto successo con le creazioni artigianali, l’arredamento, la moda, o chi ha deciso di puntare su vino e specialità regionali, mettendo in tutti i loro progetti determinazione e impegno.

Su Amazon inoltre, possiamo acquistare un pensiero speciale per le donne che hanno un significato importante per la nostra vita, supportando le piccole e medie imprese al femminile del Made in Italy.

Non ci resta che scoprire le storie di tutte quelle donne imprenditrici che hanno saputo generare e sostenere il cambiamento nelle loro vite e nella comunità!