La Festa della Mamma su Amazon: le migliori idee regalo

È partito il conto alla rovescia per la Festa della Mamma: c’è chi ha già pensato a tutto e chi è in ritardo, ma nessuno potrebbe mai dimenticarla. Soprattutto se trovare il dono perfetto è facile, divertente e conveniente. Grazie alla vetrina dedicata alla Festa della Mamma su Amazon.it basta un click per scoprire tante idee regalo originali, con la possibilità di filtrare le proposte per categoria e fascia di prezzo, scegliendo un dono unico e personalizzato in grado di sorprendere ogni mamma.

Dal mondo della moda e dei gioielli, passando per il cioccolato e altre dolcezze, fiori e biglietti, fino ai prodotti per la casa o il giardino e quelli per la bellezza e la cura del corpo come, per esempio, la crema viso Violetta di Terra Fertile Onlus, cooperativa sociale attiva nel campo dei servizi alla persona che opera per creare inclusione e opportunità per il territorio.

Ma la Festa della Mamma è una speciale opportunità anche per fare un dono unico, un gesto d’amore verso tutte le donne. Anche quest’anno, infatti, su Amazon.it è disponibile l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, diventata ormai il simbolo di questa Festa, oltre che una preziosa alleata per la salute al femminile. Scegliendo questa pianta e abbinandola a una donazione aggiuntiva di 3, 8, 18 o 28 euro, tutti i clienti che lo desiderano possono dare il proprio prezioso contributo alla ricerca oncologica e trasformare questa ricorrenza in una vera e propria occasione per fare del bene.

Quest’anno, anche Alexa celebra la Festa della Mamma e, per l’occasione, ospita gli amici di AIRC nel suo Cloud. A partire dal 6 maggio, l’Azalea della Ricerca si può acquistare anche tramite Alexa: è semplicissimo, basta chiedere “Alexa, aggiungi al carrello l’Azalea della Ricerca AIRC”. Inoltre, per conoscere tante curiosità sul mondo di AIRC e sulle iniziative messe in campo per la ricerca contro il cancro, ma anche tanti aneddoti sull’Azalea della Ricerca, sulla raccolta fondi e sulla Festa della Mamma, basta dire “Alexa, raccontami le curiosità di AIRC”.

Grazie ad Amazon.it, è possibile sostenere anche UNICEF, la cui missione è contribuire alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, con speciale cura per quelli più fragili e vulnerabili – acquistando su Amazon.it la celebre “Pigotta”. Ogni Pigotta adottata sostiene UNICEF nel suo compito di raggiungere ogni bambino e bambina in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. Un cerchio di solidarietà che unisce chi ha realizzato la bambola, chi l'ha adottata e il bambino che potrà ricevere aiuto.

