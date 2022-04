Festa della mamma, consigli e idee per rendere la giornata indimenticabile

La festa della mamma è sempre più vicina, questa è l'occasione perfetta per farle un regalo con cui dimostrarle tutto l'affetto. Le possibilità sono tante, se ama leggere e perdersi in affascinati storie un buon libro è il regalo perfetto. Per le mamme sempre smart al passo con la tecnologia la soluzione ideale è un dono proveniente dal mondo tech. Se è instancabile e non vuole lasciare nulla al caso possiamo optare per piccoli elettrodomestici che l'aiuteranno nella vita di tutti i giorni. Nel caso in cui si ha un budget ridotto, niente paura c'è sempre la soluzione giusta, è possibile optare per il fai da te o trovare il regalo perfetto ad un prezzo super conveniente.

Avete voglia di farla sentire davvero speciale e non volete limitarvi ad un semplice regalo? La festa della mamma è l'occasione giusta per passare del tempo in sua compagnia organizzando attività da realizzare insieme. Se non avete idee, ecco alcuni spunti per organizzare una giornata indimenticabile.

Coccole di bellezza

Per le mamme sempre indaffarate prese da mille impegni la festa in loro onore è l'occasione giusta per regalarle un'esperienza rilassante. Quale soluzione migliore se non la Spa o una giornata alle terme? Un massaggio rilassante, una manicure o pedicure, ma anche trattamenti con fanghi anti-aging, sono un ottimo modo per dedicarsi al benessere personale e passare del tempo insieme lontani dalla vita frenetica.

Per concludere la giornata in bellezza e trattarla da vera regina, la sosta dal parrucchiere non può mancare. Potrebbe essere l'occasione giusta per cambiare look o fare un'acconciatura particolare, capelli raccolti, mossi o sofisticate onde sono il modo migliore per farla sentire bella e in ordine.

Un pranzo tutto per lei

Ogni giorno è sempre lei che si mette ai fornelli e cucina per tutti, perché per una volta non farle trovare il suo piatto preferito? La dolce metà in compagnia dei piccoli di casa non dovranno far altro che seguire i consigli dell'esperta e prepararle un pranzetto perfetto.

Se non sa stare ferma o non riesce a stare lontana dalla cucina che ne dite di seguire un bel corso di cucina insieme? Sotto la guida di uno chef esperto potete imparare a realizzare piatti della tradizione o immergervi in cucine etniche adatte ad ogi età. In questa occasione ci sono molti corsi dedicati alle mamme che possono cucinare in compagnia dei loro piccoli chef!

Un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane

Trovare il tempo per una vacanza non è sempre facile, per staccare da tutto e passare dei piacevoli momenti in compagnia della mamma, è possibile pensare ad una piccola gita, basta un week end e la meta giusta.

Per le amanti della pittura e dell'architettura possiamo organizzare un minitour in una città d'arte da scoprire insieme. Se vostra madre ama la vita all'aria aperta, in Italia gli itinerari naturalistici non mancano, potete avventurarvi insieme alla scoperta di piccoli paradisi che vi lasceranno a bocca aperta.

Cinema o teatro?

Vostra madre si commuove davanti ad un film romantico? Non riesce a resistere alle commedie? Per regalarle una giornata speciale allora potete organizzare una maratona cinematografica. Non dovete far altro che noleggiare i suoi film preferiti, preparare gli snack e rilassarvi sul divano.

Se volete una serata alternativa potete scegliere di passare una serata a teatro, musical o commedia sarà un'esprienza emozionante in grado di coinvolgere anche i più piccoli.

Un giornata al parco

Per le mamme che amano la natura e stare all'aria aperta la soluzione ideale se non volete allontanarvi da casa è trascorrere una piacevole giornata al parco. I più piccoli in compagnia dei papà potranno preparare il cestino del picnic con tutti i piatti preferiti della mamma. Una volta giunti al parco non resta che rilassarsi al sole e organizzare tanti giochi da fare in compagnia della mamma.

Siete pronti a passare la giornata in compagnia della mamma? Cosa preferite, una giornata al parco o una rilassante esperienza alle terme? Non vi resta che scegliere e rendere la giornata indimenticabile.