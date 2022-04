6 regali green ed eco-friendly per la Festa della Mamma

La mamma è la nostra eroina, la persona con cui ci confidiamo e che sarà sempre al nostro fianco. Renderla felice soprattutto il giorno dedicato a lei è molto importante e farle un regalo che rispecchia in pieno i suoi gusti è la prima cosa a cui pensiamo.

Se vogliamo per lei un dono diverso dal solito, soprattutto se ha uno stile di vita green, possiamo puntare su oggetti eco-friendly che non solo sono belli e utili, ma rispettano in pieno l’ambiente. Vediamo quali scegliere!

Tè e tisane biologiche

La mamma è sempre indaffarata con numerosi impegni e a volte ha bisogno di ricaricare le energie, per farlo tè e tisane sono perfette e soprattutto rispettano in pieno la natura perché realizzati al 100% con ingredienti biologici e approvvigionati eticamente. La confezione realizzata in materiale riciclabile, contiene 45 filtri adatti ad ogni gusto come: supreme matcha green, original chai, turmeric active, revitalise, ginseng matcha green.

Pro. La confezione è colorata e riciclabile.

Contro. Per alcuni utenti il sapore delle tisane e del tè è un po’ leggero.

Asciugacapelli ecologico

L’asciugacapelli realizzato in materiale riciclabile è dotato del logo eco-friendly perché è un prodotto a basso impatto ambientale. Il motore potente e silenzioso, non solo consente un risparmio in termini di energia elettrica, ma anche di inquinamento acustico. Piccolo e maneggevole, possiede 4 tipologie di temperature, 2 velocità e 1 colpo d'aria fredda istantanea.

Pro. L’asciugacapelli è compatto e ha un motore potente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Bicicletta

Se nostra madre ama spostarsi in bicicletta un regalo per la Festa della Mamma eco-friendly è la city bike. Il modello dallo stile vintage ed elegante, ha il telaio in acciaio con congiunzioni da 46 cm, inoltre, è consigliata per una donna alta tra 1,60-1,75 m. La sella alpina in stile vintage e le ruote da 26” rendono il modello raffinato.

Pro. La bicicletta è bella e ben fatta.

Contro. Per alcuni clienti il portapacchi anteriore non è verniciato.

Candela ecologica

Elegante, raffinata e totalmente ecologica: questa candela è il regalo ideale per la Festa della Mamma se vogliamo donarle un momento di relax. Realizzata utilizzando stoppini di cotone senza piombo, oli profumati e cera di soia, è un prodotto biodegradabile che assicura fino a 50-65 ore di bruciatura pulita. L’aroma ai fiori di gelsomino è il rimedio naturale contro lo stress e riempirà casa di un profumo inebriante e duraturo perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata. La candela è contenuta all’interno di un vaso di vetro pesante di alta qualità con dettagli color crema, nero e oro.

Pro. La profumazione è gradevole.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Altoparlante portatile

Per ascoltare la musica ovunque e con un basso impatto ambientale, la cassa realizzata in tessuto ecologico riciclato, in legno di bamboo e alluminio riciclato è ideale. Compatta e leggera è alimentata da una batteria interna agli ioni di litio con autonomia di 10 ore, in grado di ricaricarsi completamente in 3 ore. Dotata di tecnologia wireless e Bluetooth, ha una portata di 15 m.

Pro. Bella esteticamente ha un ottimo suono.

Contro. Per alcuni utenti il Bluetooth non è facile da accoppiare.

Macchina macina cereali

Per le mamme che amano cucinare e che vogliono scegliere gli ingredienti migliori, un regalo che rispecchia in pieno le loro esigenze è la macchina macina cereali perfetta per realizzare in casa farine di ogni tipo, da quelle per la pasta fresca, a quelle per pizze e biscotti. I tre rulli e ruota e le tre diverse velocità da attivare con la manovella in dotazione sono in grado di produrre sia farine che fiocchi.

Pro. La macchina fa efficacemente il suo lavoro.

Contro. Per alcuni utenti funziona meglio con i semi di piccole dimensioni.

