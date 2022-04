Idee regalo coordinate per la festa della mamma

Siete alla ricerca di un regalo per la festa della mamma? Trovare un’idea originale in grado di comunicare tutto l’affetto non è semplice, allora cosa ne pensate di un regalo di coppia?

Il rapporto madre figlia è un legame forte e indissolubile e un regalo coordinato è la scelta ideale, se condividete gli stessi gusti è un modo per trascorrere del tempo insieme o sentirvi vicine anche quando siete lontane.

Non sempre è facile trovare l'idea giusta o un regalo che riesca a manifestare in pieno i vostri sentimenti. Se siete alla ricerca di un pensiero per la festa della mamma, ecco qualche proposta per coccolare la mamma e voi stesse.

Per le neo mamme

Diventare mamma per molte donne è un’esperienza emozionante che le riempie di gioia. Spesso madre e figlia hanno gusti e passioni in comune che condividono fin da piccole, se vostra sorella o una vostra amica è da poco diventata mamma ed è un'appassionata di moda, pronta a trasmettere l’amore per gli abiti anche alla piccola, un’idea simpatica è la t-shirt con body coordinato. La maglia total white è caratterizzata da la scritta nera “Queen” da abbinare assolutamente con la tutina a maniche corte bianca, arricchita da una deliziosa coroncina nera e la scritta “Princess”. Realizzate anche nella versione in nero, il materiale 100% cotone regala un piacevole effetto sulla pelle, inoltre, sono resistenti ai lavaggi e all’usura.

Pro. L'idea regalo è simpatica e divertente.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Oggetto di design

Anche un oggetto di design può diventare un regalo perfetto per la festa della mamma, se rappresenta il vostro affetto nei suoi confronti. Per farla contenta e lasciarla senza parole questa statuina è il regalo giusto. La madre che circonda in un tenero abbraccio i figli è un modo per ricordare tutte le volte che vi è stata vicina. Le statuine realizzate in resina e poi dipinte a mano con vernice senza piombo, sono curate nei dettagli, l’elegante vestito bianco è reso unico dai raffinati disegni tono su tono, ideale per le più romantiche. Grazie a questo regalo riuscirete a dimostrare tutto il vostro amore ed è il dono perfetto da avere in casa o in ufficio.

Pro. Le statuine sono curate nei particolari.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Charms

I charms permettono di personalizzare e rendere unico ogni bracciale e la festa della mamma è l’occasione per avere un accessorio da condividere. I ciondoli realizzati in argento sterline 925 e zircone cubico verde, sono senza nichel, piombo e cadmio, inoltre, il materiale anallergico, resistente all'usura non perde colore. Compatibile con tutti i braccialetti è adatto anche per le collane, grazie al tenero disegno, infatti, i charms rappresentano due eleganti sculture, la mamma con i capelli lunghi e la figlia con una romantica treccia. Basta affiancarli e creano un adorabile cuore.

Pro. Sono ben fatti ed eleganti.

Contro. Per alcuni utenti sono troppo piccoli.

Tazza con porta biscotti

Ritagliarsi del tempo in compagnia della mamma è in desiderio di molte. Se siete amanti di tè e tisane potete regalare e regalarvi questa tazza così da condividere del tempo in compagnia, tra chiacchiere e una piacevole bevanda. Realizzata in ceramica, è resistente e può essere lavata comodamente in lavastoviglie. Grazie alla comoda tasca laterale porta biscotti potete mettere all’interno dei gustosi cookie da gustare insieme, il modello con manico che ne facilita la presa e il divertente design ispirato al panda, di sicuro farà felice vostra madre che non vedrà l’ora di trascorrere pomeriggi in vostra compagnia.

Costume da bagno

Con l’estate sempre più vicina si inizia a pensare al mare e al costume da bagno. Cosa c’è di meglio se non un modello coordinato? Il bikini mamma e figlia darà un tocco di eleganza e di divertimento al vostro outfit da mare. Lo slip a vita alta comodo e confortevole, è completato dal pezzo superiore caratterizzato da balze per non passare inosservate sulla spiaggia e avere uno stile da pin-up. Disponibile in diverse fantasie come quello tropical, potete scegliere anche il modello monocromatico.

Pro. Il costume è comodo e facile da indossare.

Contro. Il pezzo di sopra non è imbottito.

Album fotografico

Ricordare i momenti felici del passato è possibile attraverso racconti e foto, se condividete la passione per la fotografia con vostra madre e volete avere tutti gli scatti in ordine, allora un regalo da condividere è l’album fotografico. Il modello retrò dalla forma rettangolare è formato da 60 fogli di carta nera, in grado di contenere più di 100 foto, lasciando spazio per scritte e disegni con pastelli e pennarelli. Se non avete più spazio, l’album può essere ricaricato con altri fogli e dedicarvi allo scrapbooking in compagnia della mamma. La copertina in cartone è disponibile con diversi disegni e scritte, dovete solo scegliere tra un romantico fiore, un dolce cuore o un divertente fenicottero.

Pro. Nell’album sono inclusi gli adesivi per incollare le foto.

Contro. Per alcuni utenti gli anelli sono un po’ duri.

Portachiavi

Per far felice la mamma, spesso basta un piccolo pensiero e questo portachiavi è ideale, perché pur essendo piccolo, ha un grande significato: celebra il rapporto madre-figlie. Il modello in acciaio inossidabile unisce tre pezzi che si incastrano fino a formare un dolcissimo cuore, il portachiavi simile ad un puzzle è completato da incisioni come "Big SiS", "Mom", Lil SiS" ideale per chi è alla ricerca di un piccolo pensiero da donare in grado di rendere speciale il giorno dedicato alla mamma.

Pro. Le scritte si leggono bene.

Contro. Per alcuni utenti il portachiavi è un po' leggero.

Occhiali da sole

Gli occhiali da sole non solo sono utili per proteggere gli occhi dai raggi del sole, ma sono l'accessorio che può completare e rendere unico ogni look, questo modello in stile hippy ha uno stile retrò e una forma accattivante. Gli occhiali per la mamma e la figlia hanno le lenti a cuore disponibili in rosa e blu che si coordinano alla perfezione alla montatura color oro. Leggeri, eleganti e durevoli, questi occhiali da sole sono il regalo immancabile per la festa della mamma e per essere sempre alla moda.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' leggeri.

Vestiti coordinati

Il desiderio delle mamme è quello di potersi vestire come la propria figlia, se volete arricchire il vostro outfit con un look elegante e romantico, potete scegliere questi abiti stile impero in cotone morbido e traspirante adatto alla pelle delicata dei più piccoli. Il modello in pizzo con maniche a tre quarti e orlo frastagliato, è in grado di valorizzare le varie tipologie di silhouette. Il vestito può essere indossato per una passeggiata all’aria aperta, per un giro al parco o per un'occasione speciale, basta abbinarlo a sneakers con platform o a sandali bassi e vi sentirete sempre a vostro agio.

Pro. Il vestito è di qualità.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Accessori capelli

Gli accessori per capelli sono indispensabili per dare un tocco in più all'acconciatura di mamma e figlia, tra i must have ci sono i cerchietti, poi se sono in coordinato il risultato sarà davvero delizioso. Il set formato da 8 fasce disponibili in colori e fantasie diverse, sono ideali da indossare sia con un outfit casual, che nelle giornate in spiaggia per resistere al caldo estivo. Il cerchietto in flanella, chiffon e plastica, è morbido al tatto e comodo da indossare tutto il giorno senza alcun fastidio anche per le più piccole.

Pro. I cerchietti sono comodi e versatili.

Contro. Per alcuni clienti sono un po' stretti per gli adulti.

